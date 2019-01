AK Partiİstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

"Cumhur İttifakı olarak bu seçimlere giriyoruz. Cumhur İttifakı, milletin geleceği için teröre karşı yurdu her türlü fitneden kurtarmanın adıdır. Yerel seçimlerde de inşallah halkımıza hizmet için bu yola çıkmış bulunuyoruz. 39 arkadaşımızla birlikte yola çıktık.

7 OCAK'TA İSTANBUL PROJELERİ AÇIKLANACAK



(İstanbul projelerinizi ne zaman açıklayacaksınız?) Şu ana kadar partiler tarafından açıklanan iki aday var.

Ekrem İmamoğlu'na başarılar diliyorum. 7 ocak Pazartesi günü basınla bir tanışma, değerlendirme toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz. İlerleyen zamanlarda ilçe başkanlarıyla İstanbullulara projelerimizi duyuracağız. Prensibimiz çok fazla konuşmak değil, daha fazla dinlemek olacak. Vatandaşı dinleyeceğiz. Dertleşeceğiz. İstanbulluların bize söyleyecekleriyle yol alacağız.

(Adalardaki atların durumu) "Büyükada, diğer adalar son yıllarda çok fazla ziyaretçi alıyor. Buna rağmen oradaki at sayısı azaldı. Hatta öyle ki günün üçte ikisinden fazla bu atları maalesef kullanma yoluna gidiyorlar. Bunun insani bir yanı yok. Buradaki sorunlar neyse oradaki faytoncularla, esnafla görüşülerek bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil, her şey ticaret demek değil. Önemli olan insanların nasıl hak ettiği yaşam şartları varsa, her türlü canlının da aynı şekilde hakları vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili bir kanun teklifi de gündeme gelecek, bunun da çalışmasını arkadaşlar yapıyorlar"