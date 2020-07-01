Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Denizcilik sektörü, gemilerin temin ve işletilmesinde uluslararası eşit rekabet koşulları oluşturmak amacıyla harekete geçti. Hedef, Türkiye’yi uluslararası denizcilik merkezi haline getirmek, deniz taşımacılığının ülke ekonomisine katkısını artırmak.

Bu amaçla örnekleri Avrupa’nın denizcilik alanında öne çıkan ülkelerinde de görülen “tonaj harcı kütüğü” oluşturulması için bir çalışma yapıldı. Yasal düzenlemeye konu olacak çalışma, kısa süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sunuldu.

Peki, ne hedefleniyor? Türk donatanlarının yabancı bayrak altında çalıştırdıkları sayısı 1000’i aşkın geminin “tonaj harcı kütüğü”ne kaydedilmesi. Yabancı donatanların da filolarını Türkiye’den yönetmelerine olanak sağlanması… Böylece denizcilik kuruluşlarının ofislerini İstanbul’a taşıması, gemi yönetim faaliyetlerini Türkiye’de yürütecek yabancı donatanların gemileri de eklendiğinde kütüğe kayıtlı gemi sayısının hızla artırılması.

Böylece, Türk ve yabancı donatanların gemi işletme faaliyetlerinden elde ettikleri gelir yurt içinde kalacak. Bu gemilerin tamir ve bakımları Türkiye’deki tersanelerde gerçekleştirilecek. Mal ve hizmet tedarikleri sağlanacak. Ülke ekonomisine ciddi katkı sunulacak. İstihdama katkı ne olacak? Ön görülen hedeflerin tutturulması durumunda deniz ve karada toplam 15 bin kişiye istihdam olanağı doğacak.