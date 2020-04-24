BİM çalışma saatleri değişti!

24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BİM çalışma saatleri, market müşterilerinin gündeminde. Koronavirüs kapsamında marketlerin çalışma saatleri değiştirildi. Ancak bugün 2. günü olan, 4 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında marketlerin çalışma saatleri bir değişikliğe daha uğradı. BİM çalışma saatleri şöyle...
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? (24 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI)
İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgeye göre, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk 2 günü yani 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar saat 09.00'da açılacak ve 14.00'de kapanacak. Cumartesi ve Pazar günleri ise market ve bakkallar kapalı olacak.
Bu durum BİM için de geçerli. BİM marketleri bugün saat 09.00'da açılacak ve 14.00'de kapanacak.
KORONAVİRÜS SÜRECİNDE BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 10.00’da başlamaktadır. Akşam kapanış saati olan 20.00’a kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder ve şubelerde öğle molası yoktur.
BİM marketler; hafta sonlarında, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermeye devam eder.
BİM ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİM merkez binası, Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul adresinde bulunmaktadır. BİM merkez şubesinin santraline 0216 564 03 03 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 311 79 78 faks numarasıyla erişebilirsiniz.
BİM'in çağrı merkezi numarası ise 0850 254 44 44'tür.
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