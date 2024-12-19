BİM temettü ödeme tarihi ve tutarı şirket yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Temettü takvimi içerisinde BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin (BIMAS) temettü dağıtacağı bilgisi yer aldı. Şirket tarafından kar payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararı duyuruldu. Söz konusu açıklama ile hisse başına verilecek temettü miktarı ve tarihi belli oldu. Peki, BİM (BIMAS) temettü ne kadar ve ne zaman dağıtacak? İşte detaylar...