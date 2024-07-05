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        Haberler Bilgi Yaşam BİM aktüel ürünlerde Aşurelik malzemeler indirimde! 9 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var? İndirimli tam liste

        BİM aktüel ürünler kataloğu! 9 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var? İndirimli tam liste

        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftaya özel indirimler BİM mağazalarında Aşure Günü'ne özel indirimler bulunuyor. İşte 9 Temmuz BİM aktüel kataloğu indirimli listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 15:48 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:48
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        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayınlandı. Bim 9 Temmuz 2024 kataloğu üç farklı sayfada bulunuyor. Aşurelik malzemelerde katalogdaki yerini aldı. Peki 9 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler indirim listesi

        • 2

          BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 9 TEMMUZ SALI

          Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL

          Sek Süzme Yoğurt 400 gr 39,50 TL

          Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 249 TL

          Özgüllü Tereyağı 1 Kg 289 TL

          İçim Labne 3×180 gr 99 TL

          İçim Yarım Yağlı Üçgen Peynir 300 gr 69,50 TL

          Kerem Biberli Taze Peynir 200 gr 27,50 TL

          Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 Litre 42,50 TL

          İçimAyran 200 ml 5,50 TL

          İçim Aronya ve Karadutlu Kefir 250 ml 18,50 TL

          Lezzet-i Efsane Basmati Pirinç 2,5 Kg 132,50 TL

          Tada Mısır Konservesi 400 gr 26,50 TL

          Naturalove Deniz Kabuklu Mum 99,75 TL

          Naturalove İstiridye Kabuğu Masa Lambası 399 TL

        • 3

          Naturalove Plaj Hasırı 119 TL

          Naturalove Led Işı k Zinciri 99 TL

          Naturalove Kırlent Kılıfı 195 TL

        • 4
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