BİM'de bu hafta ev eşyalarından, kamp malzemelerine çok çeşitli alanlarda indirimli ürünler yer alıyor. Arnica elektrikli süpürge, ocak üstü döküm tost makinesi, android televizyon, plaj şemsiyesi, mevsimlik havlu ve bornoz takımı gibi birçok ürün satışa çıkacak. İşte, 10 Haziran Cuma BİM indirimli ürünler kataloğu tam liste...