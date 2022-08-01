BİM aktüel indirimli ürünleri her hafta salı ve cuma günleri satışa çıkıyor. 4 Ağustos 2022 BİM katalog indirimli ürünleri belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden indirimli ürünler müşterisiyle buluşacak. İşte BİM 4 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu