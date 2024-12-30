BİM aktüel ürünler 31 Aralık 2024-1 Ocak 2025: Masaj koltuğu, kahve makinesi, su arıtma cihazı BİM aktüel kataloğunda!
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 31 Aralık Salı gününden itibaren masaj koltuğu, kahve makinesi, su arıtma cihazı indirimde olacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
Giriş: 30.12.2024 - 16:51 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:54
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BİM aktüel ürünler indirimleri yayınlandı. BİM 31 Aralık 2024 Salı- 1 Ocak 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu ile sunulan kampanya detayları ve indirimli fiyatlar açıklandı. İşte BİM aktüel ürünler 31 Aralık 2024-1 Ocak 2025
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GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ