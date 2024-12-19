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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 20 Aralık 2024 Cuma: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimler dopdolu

        BİM aktüel ürünler 20 Aralık 2024 Cuma: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimler dopdolu

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. BİM 20 Aralık Cuma kataloğunda kablouz şarjlı süpürge, dijital baskül, wag maşası, mini hoparlör indirimde olacak. Öte yandan türk kahvesi makiensi 1299 TL, Kumtel Mutfak robotu 975 TL'den satışa çıkacak. İşte BİM aktüel ürünler 20 Aralık 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 13:00 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:44
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        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirim listesi açıklandı. Cuma gününden itibaren pek çok ürün indirime giriyor. 20 Aralık BİM aktüel indirimlerinde yılbaşı için kar spreyi, seramik ışıklı ev, kokina çay seti, çerezlik seti indirimde olacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı

        • 2

          BİM 20 ARALIK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

          Fakir Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL

          Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.299 TL

          Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.375 TL

          Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.995 TL

          Kumtel Mutfak Robotu 975 TL

        • 3

          Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL

          Wag Maşası 495 TL

          Lav 3'lü Tokyo Su Bardağı 330 cc 79 TL

          Lav 3'lü Tokyo Meşrubat Bardağı 395 cc 89 TL

          Lav 6'lı Truva Renkli Kahve Yanı Bardak 100 cc 119 TL

          Lav Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 89/139 TL

          Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 449 TL

          Emaye Sosluk 189 TL

          Emaye Çaydanlık 599 TL

        • 4

          Emaye Kızartma Tenceresi 379 TL

          Mutfak Gereçleri 45 TL

          Saklama Kabı Seti 109 TL

        • 5

          Mutfak Baskülü Cam 199 TL

          Banyo Baskülü Dijital Cam 219 TL

          Mini Hoparlör 379 TL

          Seyahat Kablo Seti 249 TL

        • 6
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