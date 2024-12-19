BİM aktüel ürünler 20 Aralık 2024 Cuma: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimler dopdolu
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. BİM 20 Aralık Cuma kataloğunda kablouz şarjlı süpürge, dijital baskül, wag maşası, mini hoparlör indirimde olacak. Öte yandan türk kahvesi makiensi 1299 TL, Kumtel Mutfak robotu 975 TL'den satışa çıkacak. İşte BİM aktüel ürünler 20 Aralık 2024
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BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirim listesi açıklandı. Cuma gününden itibaren pek çok ürün indirime giriyor. 20 Aralık BİM aktüel indirimlerinde yılbaşı için kar spreyi, seramik ışıklı ev, kokina çay seti, çerezlik seti indirimde olacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı
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BİM 20 ARALIK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Fakir Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.299 TL
Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.375 TL
Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.995 TL
Kumtel Mutfak Robotu 975 TL
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Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL
Wag Maşası 495 TL
Lav 3'lü Tokyo Su Bardağı 330 cc 79 TL
Lav 3'lü Tokyo Meşrubat Bardağı 395 cc 89 TL
Lav 6'lı Truva Renkli Kahve Yanı Bardak 100 cc 119 TL
Lav Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 89/139 TL
Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 449 TL
Emaye Sosluk 189 TL
Emaye Çaydanlık 599 TL
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Emaye Kızartma Tenceresi 379 TL
Mutfak Gereçleri 45 TL
Saklama Kabı Seti 109 TL
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Mutfak Baskülü Cam 199 TL
Banyo Baskülü Dijital Cam 219 TL
Mini Hoparlör 379 TL
Seyahat Kablo Seti 249 TL
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