BİM aktüel ürünler 16 Ağustos 2024: Dikey elektrikli süpürge indirimde! Bu hafta BİM markette hangi ürünler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi yayınlandı. Haftanın yeni BİM aktüel ürünler kataloğunda tekstil ve elektronik aletleri öne çıkıyor. BİM'de bu hafta birbirinden farklı pek çok ürün indirimli fiyatlarla alıcıyla buluşacak. İşte , 16 Ağustos 2024 BİM aktüel katalog ürünleri...
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BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri satışa çıkıyor. BİM 16 Ağustos 2024 kataloğunda bu hafta; gazlı içeceklerden peynir çeşitlerine, atıştırmalıklardan kahveye kadar pek çok farklı ve indirimli ürün bulunuyor. İşte, 16 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...
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BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU
Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV - 8.990 TL
Arnica Elektrikli Süpüre Cyclone - 2.975 TL
Range Mini Saç Kurutma Makinesi - 399 TL
Geske Yüz Temizleme Fırçası - 2.675 TL
Range Erkek Vücut Bakım Seti - 499 TL
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Motorist Motosiklet GPS Takip Cihazı - 3.975 TL
Polosmart TWS Kulaklık - 299 TL
Polosmart Powerbank - 279 TL
Polosmart Wireless Mouse - 99 TL
Polosmart Işıklı Tripod - 99 TL
Polosmart Duvar Şarjı - 149 TL
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