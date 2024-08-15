BİM aktüel ürünler 16 Ağustos 2024: Dikey elektrikli süpürge indirimde! Bu hafta BİM markette hangi ürünler var?

BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri satışa çıkıyor. BİM 16 Ağustos 2024 kataloğunda bu hafta; gazlı içeceklerden peynir çeşitlerine, atıştırmalıklardan kahveye kadar pek çok farklı ve indirimli ürün bulunuyor. İşte, 16 Ağustos Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...