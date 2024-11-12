BİM 12-13-15 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her salı ve cuma birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduran BİM'de gıda ve teknolouygun fiyatlarla satışta olacak. Her salı ve cuma birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduran BİM'de gıda ürünleri uygun fiyatlarla satışta olacak. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?