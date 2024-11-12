BİM aktüel ürünler 12-15 Kasım 2024: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda Tiny House ve karavan var!
BİM aktüel ürünler kataloğunda yayınlanan ürünler belli oldu. 12-15 Kasım tarihleri arasında BİM'de karavan, tiny house, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi yer alıyor. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyenler BİM aktüel ürünler kataloğunun indirimli tam listesine ulaşmaya çalışıyor. Peki BİM kataloğunda hangi ürünler indirimli olacak? İşte 12-15 Kasım 2024 BİM aktüel ürünler tam liste
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BİM 12-13-15 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her salı ve cuma birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduran BİM'de gıda ve teknolouygun fiyatlarla satışta olacak. Her salı ve cuma birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduran BİM'de gıda ürünleri uygun fiyatlarla satışta olacak. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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12 KASIM SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Milka Sütlü Çikolata Kaplamalı Çilek Dolgulu Çikolata 300 g 99 TL
Ülker Hobby Kakaolu Krema 650 g 95 TL
Karina Üzümlü Ve Fındıklı Sütlü Almanya Çikolatası 100 g 39,50 TL
Schogetten Fındıklı Beyaz Almanya Çikolatası 100 g 45 TL
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13 KASIM ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU
VERANDALI 8500 FLAT TINY HOUSE 599.000 TL
3.70 METRE ÇEKME KARAVAN 229.000 TLü
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13 KASIM ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU
NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS 19.975 TL
NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE 15.975 TL
NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFB 10.975 TL
4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BMS 10.750 TL
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Ülker Albeni Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata Kaplı Karamelli Bisküvi 170 g 29,50 TL
Eti Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 60 g 45 TL
Eti Maximus Sütlü Çikolata Kaplı Yer Fıstıklı Nuga Bar
4x36 G 34,50 TLuygun fiyatlarla satışta olacak.
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