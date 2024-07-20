BİM'in 26 Temmuz 2024 tarihli aktüelinde yine birçok ürün satışa çıkacak. Bu hafta BİM'e; elektrikli bisiklet, benzinli ATV başta olmak üzere küçük ev aletleri, tamir hırdavatları ve mutfak eşyaları geliyor. İşte, BİM 26 Temmuz 2024 aktüeli...