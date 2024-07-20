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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel kataloğu 26 Temmuz 2024: BİM'e benzinli ATV ve elektrikli bisiklet geliyor! BİM'de bu hafta neler var?

        BİM'e benzinli ATV ve elektrikli bisiklet geliyor! BİM 26 Temmuz 2024 aktüel kataloğunda neler var?

        BİM 26 Temmuz 2024 aktüel kataloğunu yayınladı. Yine yüzlerce ürün indirimli olarak raflardaki yerini almaya hazırlanırken seyahatseverler elektrikli bisiklet vw benzinli ATV için araştırmalara başladı. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte, BİM 26 Temmuz aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 12:10 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:10
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        • 1

          BİM'in 26 Temmuz 2024 tarihli aktüelinde yine birçok ürün satışa çıkacak. Bu hafta BİM'e; elektrikli bisiklet, benzinli ATV başta olmak üzere küçük ev aletleri, tamir hırdavatları ve mutfak eşyaları geliyor. İşte, BİM 26 Temmuz 2024 aktüeli...

        • 2

          BİM 26 TEMMUZ 2024 AKTÜEL KATALOĞU

          OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 19.999 TL

          Philips Air Fryer 5.999 TL

          Keysmart Tost Makinesi 1.299 TL

          Fakir Kablosuz Dikey Süpürge & Paspas 9.999 TL

          Kumtel Kule Tipi Vantilatör 999 TL

          Range Vantilatör 899 TL

          Keysmart Dijital Baskül 279 TL

        • 3

          Büyük Buz Aküsü 59,50 TL

          Pedallı Çöp Kovası 179 TL

          Salata Kurutucusu 129 TL

          Temizlik Seti 129 TL

          Emsan Porselen Tatlı Tabağı 4'lü 259 TL

          Çok Amaçlı Organizer Sepet 59 TL

          Slim Askı Seti 34,50 TL

          Temizlik Seti 129 TL

          Tuvalet Fırçası 79 TL

          Soğuk Sıcak Taşıma Çantası 55 TL

        • 4

          Chef's Tava 199 TL

          Chef's Sahan 159 TL

          Glass in Love Cam Kahve Fincan Seti 6'lı 169 TL

          Emsan Porselen Çizgili Kase 4'lü 159 TL

          Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 109 TL

          Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 129 TL

          Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 139 TL

          Kapaklı Bistro Sürahi 129 TL

        • 5

          Çok Amaçlı Elastik Kova 99 TL

          Plastik Boya Karıştırıcı 59 TL

          Mini Makara Kablo 5mt 399 TL

          Cam Menfezi 49 TL

          Cam Kazıma Aparatı 39 TL

          Deterjan Hazneli Yıkama Tabancası 159 TL

          Teleskopik Araç Yıkama Fırçası 149 TL

          Araç Yıkama Süngeri 99 TL

          Hareket Sensörlü Bagaj Lambası 119 TL

        • 6

          Kadın Şortlu Takım 199 TL

          Kadın Crop Şort Takım 159 TL

          Erkek Deniz Şortu 149 TL

          Safari Şapka 125 TL

          Koltuk Örtüsü 119 TL

          Valiz Organizer Set 79 TL

          Duvar Tipi Düzenleyici 55 TL

          Namaz Elbisesi 199 TL

        • 7

          SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 60 W 279 TL

          SGS İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 30 W 199 TL

          SGS Tornavida Seti Blister Ambalaj 129 TL

          SGS Kontrol Kalemi + Elektrik Bandı 59 TL

          SGS Lavabo Açma Sustası 99 TL

        • 8

          Konuşan Defne Bebek 379 TL

          Kamyonlar 199 TL

          Mini Koordinasyon Oyunu 129 TL

          Geometrik Şekiller 129 TL

          Ahşap Tak Çak 99 TL

        • 9
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        • 11
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