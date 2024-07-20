BİM'e benzinli ATV ve elektrikli bisiklet geliyor! BİM 26 Temmuz 2024 aktüel kataloğunda neler var?
BİM 26 Temmuz 2024 aktüel kataloğunu yayınladı. Yine yüzlerce ürün indirimli olarak raflardaki yerini almaya hazırlanırken seyahatseverler elektrikli bisiklet vw benzinli ATV için araştırmalara başladı. Peki, bu hafta BİM'de neler var? İşte, BİM 26 Temmuz aktüeli...
- 1
BİM'in 26 Temmuz 2024 tarihli aktüelinde yine birçok ürün satışa çıkacak. Bu hafta BİM'e; elektrikli bisiklet, benzinli ATV başta olmak üzere küçük ev aletleri, tamir hırdavatları ve mutfak eşyaları geliyor. İşte, BİM 26 Temmuz 2024 aktüeli...
- 2
BİM 26 TEMMUZ 2024 AKTÜEL KATALOĞU
OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 19.999 TL
Philips Air Fryer 5.999 TL
Keysmart Tost Makinesi 1.299 TL
Fakir Kablosuz Dikey Süpürge & Paspas 9.999 TL
Kumtel Kule Tipi Vantilatör 999 TL
Range Vantilatör 899 TL
Keysmart Dijital Baskül 279 TL
- 3
Büyük Buz Aküsü 59,50 TL
Pedallı Çöp Kovası 179 TL
Salata Kurutucusu 129 TL
Temizlik Seti 129 TL
Emsan Porselen Tatlı Tabağı 4'lü 259 TL
Çok Amaçlı Organizer Sepet 59 TL
Slim Askı Seti 34,50 TL
Temizlik Seti 129 TL
Tuvalet Fırçası 79 TL
Soğuk Sıcak Taşıma Çantası 55 TL
-
- 4
Chef's Tava 199 TL
Chef's Sahan 159 TL
Glass in Love Cam Kahve Fincan Seti 6'lı 169 TL
Emsan Porselen Çizgili Kase 4'lü 159 TL
Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 109 TL
Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 129 TL
Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 139 TL
Kapaklı Bistro Sürahi 129 TL
- 5
Çok Amaçlı Elastik Kova 99 TL
Plastik Boya Karıştırıcı 59 TL
Mini Makara Kablo 5mt 399 TL
Cam Menfezi 49 TL
Cam Kazıma Aparatı 39 TL
Deterjan Hazneli Yıkama Tabancası 159 TL
Teleskopik Araç Yıkama Fırçası 149 TL
Araç Yıkama Süngeri 99 TL
Hareket Sensörlü Bagaj Lambası 119 TL
- 6
Kadın Şortlu Takım 199 TL
Kadın Crop Şort Takım 159 TL
Erkek Deniz Şortu 149 TL
Safari Şapka 125 TL
Koltuk Örtüsü 119 TL
Valiz Organizer Set 79 TL
Duvar Tipi Düzenleyici 55 TL
Namaz Elbisesi 199 TL
-
- 7
SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 60 W 279 TL
SGS İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 30 W 199 TL
SGS Tornavida Seti Blister Ambalaj 129 TL
SGS Kontrol Kalemi + Elektrik Bandı 59 TL
SGS Lavabo Açma Sustası 99 TL
- 8
Konuşan Defne Bebek 379 TL
Kamyonlar 199 TL
Mini Koordinasyon Oyunu 129 TL
Geometrik Şekiller 129 TL
Ahşap Tak Çak 99 TL
- 9
-
- 10
- 11