Her hafta Salı ve Cuma günü yayınlanan BİM aktüel indirimli ürünler kataloğunu sizler için paylaştık. BİM 25- 27 Mayıs indirimli ürünler kataloğunda bu hafta; Voit Tam Yüz Şnorkel, Yüzücü Gözlüğü, Plaj Tenis Seti, ONYO Şişme Bardak Tutucu Çeşitleri, Onyo Figürlü Pipetli Suluk Çeşitleri, Kız Çocuk Mayo, Kadın Çanta Cüzdan, Onyo Frizbi, Plaj Oyun Seti daha birçok ürün indirimli fiyatları ile raflarda yerini aldı.