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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM AKTÜEL FIRSAT KATALOĞU: 4-7 Mart BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi?

        BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi?

        BİM aktüel 4-7 Mart kataloğu yayımlandı. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mart ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için sizlerle paylaştık. İşte 4-7 Mart BİM aktüel kataloğu ile mart ayı indirimli ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 17:31 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:31
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          BİM 4-7 Mart aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. BİM'de 4-7 Mart'ta; araç ürünleri, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 4-7 Mart aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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          BİM 4-7 MART KATALOĞU YAYINDA!

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