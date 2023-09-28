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        Haberler Gündem BİM aktüel 29 Eylül kataloğu yayında! BİM'de cumaya özel indirimler: Dikey süpürge ve airfryer geliyor!

        BİM 29 Eylül Cuma kataloğu yayınlandı! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta cuma gününe özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte 29 Eylül Cuma BİM aktüel kataloğu ile eylül ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 23:03 Güncelleme: 28.09.2023 - 23:03
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        • 1

          29 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

        • 2

          BİM 29 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          Blaupunkt Taste Master Dijital Air Fryer Blaf03 (2.299 TL)

          Blaupunkt Tost Makinesi (1.299 TL)

          Stanley One Hand Mug Termos 407 ml (699 TL)

          Tek Fiyat Plastik (10 TL)

          Tek Fiyat Mutfak Ürünleri (27,50 TL)

        • 3

          LG 55 Inç Uhd Smart Tv 55UQ75006LF (16.999 TL)

          Nordmende 55 Inç NM6000U Uhd Android Tv (10,999 TL)

          Fakir Toz Torbasız Süpürge Veyron Turbo Xl (3.299 TL)

          Joyplus Işıklı Oda Nemlendirici (159 TL)

          Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge Blhs01 (4.299 TL)

        • 4

          Araç Boyun Destek Yastığı (399 TL)

          Araç İçi Düzenleyici (139 TL)

          Mini Kablosuz Hava Kompresörü (699 TL)

          Araç Cam Sileceği (39,50 TL)

          Oto Numaratör (39,50 TL)

          2'li Koltuk Arası Bardak Tutucu ve Organizer (119 TL)

        • 5

          Oto Çekici Araba (99 TL)

          Woody Ahşap Bloklar (179 TL)

          Pasta Servis Seti (209 TL)

          6'lı Çay Tabağı (95 TL)

          Cam Kase (59 TL)

          Ayaklı Kek Tabağı (119 TL)

          Braun Filtre Kahve Makinesi Cafehouse Pure Aroma KF560/1 (1.799 TL)

          Casseroles Kapaklı Borcam (99 TL)

          Patisserie Kapaklı Servis Tabağı (149 TL)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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