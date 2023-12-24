BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 26-29 Aralık 2023 BİM kataloğu indirimli ürünleri
BİM 26-29 Aralık 2023 aktüel kataloğu resmi internet sitesinde yayımlandı. Bu hafta BİM'de farklı kategorilerde onlarca sınırlı sayıdaki indirimli ürün salı ve cuma günleri alıcısıyla buluşacak. Bu hafta BİM kataloğunda; elektrikli süpürge 2.499 TL, servis tabağı 89 TL, yağsız airfryer 1.599 TL'den alıcısıyla buluşacak. İşte 26-29 Aralık 2023 BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyatları listesi...
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BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte 26-29 Aralık 2023 Salı ve Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 26 ARALIK 2023 KATALOĞU
Torku Sucuk Dana Kangal 139 TL
Banvit Piliç Kokteyl Sosis 55 TL
Köfteci Ramiz Donuk Ramiz Köfte 149 TL
Namet Soslu Dana Döner 73 TL
Erpiliç-Keskinoğlu Dondurulmuş Piliç Fırınlık (Roaster) 59 TL
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Le’Cola Kola 2,5 L 24,50 TL
Sarıyer Gazlı İçecek Mandalina Aromalı 24,50 TL
Benorganic %100 Vişne Suyu 44,50 TL
Sarıkız Maden Suyu 6x250 ml 21,50 TL
Kilikya Şalgam Suyu 29,50 TL
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Binvezir Tam Yağlı Yoğurt 1500 g 42,50 TL
Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 119 TL
Peysan Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 450 g 109 TL
Peysan Çikolatalı Sürülebilir Peynir 150 g 32,50 TL
Pınar Elit Siyah Zeytin 291-350 adet/kg 99 TL
Şitoğlu Kış Pekmezi 1 kg 72,50 TL
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BİM 29 ARALIK 2023 AKTÜEL KATALOĞU
LG 55 İNÇ 4K SMART NANOCELL TV 20.499 TL
Dijitsu 58 İNÇ UHD SMART LED TV 10.999 TL
Dijitsu 50 İNÇ UHD ANDROID LED TV 8.999 TL
Tcl 32 İNÇ FHD ANDROİD TELEVİZYON 32S5400A 5.699 TL
Kumtel 5.5 L Yağsız Air Fryer 1.599 TL
Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria 2.499 TL
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Paşabahçe 6’lı Frezya Kase 59 TL
Paşabahçe 2’li Mercan Kulplu Bardak 32,50 TL
Paşabahçe Aurora Servis Tabağı 89 TL
Paşabahçe Viva Kavanoz 69 TL
6’lı Echo Su Bardağı 79 TL
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Tefal Tava ~24 cm 349 TL
Chef's Krep Tava ~26 cm 99 TL
Bonera Fırın Tepsisi ~34 cm 299 TL
Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 299 TL
Bonera Wok Tava ~28 cm 329 TL
Bonera Sahan ~ 22 cm 229 TL
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Çocuk Sandalyesi 69 TL
Oyuncak Bebekli Karavan Seti 169 TL
Sesli Müzikli Balık Tutma Oyunu 199 TL
El Koordinasyon Oyunu 179 TL
Lisanslı Puzzle 69 TL
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Yumak Çeşitleri Favori 55 TL
Flamlı Eşarp ~ 100 x 100 cm 49,50 TL
Polar Pijama Takımı Kadın 219 TL
Termal İçlik Üst Çocuk 125 TL
Termal İçlik Alt Çocuk 125 TL
Şemsiye 137 TL
Jakarlı Koltuk Örtüsü 99 TL