BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Bu hafta salı günü müşterileriyle buluşacak yeni BİM aktüel indirimli ürünler belli oldu. Peki, bu haftaki BİM'de hangi ürünler indirime girecek? İşte, 13 Şubat 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

BİM AKTÜEL 13 ŞUBAT 2024 KATALOĞU

Beşler Dana Kangal Sucuk - 139 TL

Banvit Piliç Kokteyl Sosis - 65 TL

Banvit Piliç Salam - 47,50 TL

İçim Ananas ve Şeftalili Kefir - 44,50 TL

Eker Yarım Yağlı Yoğurt - 137,50 TL

Eker Probiyotik Yoğurt - 39,50 TL

Dost Çikolatalı Pastörize Süt - 36,50 TL

Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri - 219 TL

Dardanel Çim Çim Karides - 77,50 TL

Uno Çikolata Kremalı Kruvasan - 9,75 TL