BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler: Buz makinesi geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?
BİM 8 Ağustos aktüel ürünler kataloğu indirimlerini duyurdu. 8 Ağustos Cuma BİM kataloğunda buz makinesi, hamur yopğurma makinesi, vantilatör, kablosuz süpürge, elektrikli bisiklet, sprey yağdanlık bulunuyor. Cuma gününden itibaren BİM indiriminde buz makinesi 3.490 TL'den satışa çıkacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. İndirimli ürünlerde elektrikli katlanır bisiklet 24.990 TL, vantilatör 949 TL’den satışa çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
8 AĞUSTOS CUMA BİM YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 24.990 TL
Senna 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 13.490 TL
Buz Makinesi 3.490 TL
Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL
Sürgülü Aspiratör 1.349 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 739 TL
16 İnç Pervaneli Vantilatör 949 TL
Heifer Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.999 TL
Arzum Ütü 899 TL
Mutfak Tartısı 239 TL
Aksiyon Kamerası 1.790 TL
