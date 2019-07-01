BİM Aktüel ürünler kataloğu bu hafta da tüketiciler tarfından merak ediliyor. 5 Temmuz'dan itiabren BİM raflarında tüketiciye sunulacak ürünler arasında en dikkat çekicisi kuşkusuz klima ve cep telefonu oldu. İşte 5 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler...