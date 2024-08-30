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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 4 Eylül kataloğu: BİM'e bu hafta çekme karavan geliyor! BİM aktüel ürünler fiyat listesi açıklandı!

        BİM'e çekme karavan geliyor! BİM'de bu hafta neler var?

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta eylül ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile eylül ayı indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 22:05 Güncelleme: 30.08.2024 - 22:05
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        • 1

          BİM 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; çekme karavan, scooter, trambolin, masaj aletleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 4 Eylül 2024 kataloğu ve fiyat listesi...

        • 2

          BİM AKTÜEL 4 EYLÜL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

          4 Metre çekme karavan: 279.000 TL

          Trambolin: 2.975 TL

          Elektrikli çocuk scooter: 5.975 TL

        • 3

          LED yüz maskesi: 1.975 TL

          Isıtmalı masaj cihazı: 799 TL

          Yüz germe masaj cihazı: 999 TL

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