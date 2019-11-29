BİM 29 Kasım aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu haftaki indirimli ürünlerden faydalanmak isteyenler tarafından soruluyor. BİM'de bu hafta da pek çok ürün uygun fiyat fırsatıyla raflarda olacak. Buzdolabı, tost makinesi, drone, nostaljik radyo, oyuncu kulaklığı, erkek bakım seti ve birçok tekstil ile mutfak ürünü indirimli fiyatlarla satışa çıkacak. 29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 29 KASIM

Keysmart Buzdolabı 1499 TL