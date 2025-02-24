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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 28 Şubat 2025 aktüeli: BİM'e bu hafta yürüyüş bandı, elektrikli süpürge ve mutfak gereçleri geliyor!

        BİM 28 Şubat 2025 aktüeli: BİM'e bu hafta yürüyüş bandı, elektrikli süpürge ve mutfak gereçleri geliyor!

        BİM 28 Şubat itibarıyla geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu hafta markete; air fryer, toz torbasız elektrik süpürgesi, yürüyüş bandı, mutfak gereçleri, uyku tekstili gibi birçok ürün geliyor. İşte, BİM 28 Şubat 2025 aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 15:15 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:15
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        • 1

          BİM 28 Şubat Cuma günü itibarıyla birçok ürünü satışa çıkarıyor. Çaydanlık, elektrikli diş fırçası, şarjlı süpürge, düzleştirici, yürüyüş bandı, çeşitli mutfak gereçleri, lastikli çarşaf gibi birçok farklı kategoride ürün geliyor. İşte, 28 Şubat 2025 BİM aktüeli...

        • 2

          BİM 25 ŞUBAT 2025 AKTÜELİ

          Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı ~32,2 cm 299 TL

          Borcam Kase ~1900 cc ~21,5 cm 149 TL

          Casseroles Kapaklı Borcam ~2600 cc ~25,4 cm 239 TL

          Frezya Büyük Kase ~2650 cc ~24 cm 99 TL

          Elysia Sürahi ~940 cc 139 TL

          Elysia 2’li Kupa ~250 cc 179 TL

          Elysia 2’li Ayaklı Dondurmalık ~245 cc 159 TL

          Elysia 4’lü Kase ~235 cc 269 TL

          2’li Mezze Tabak ~15.7 cm 79 TL

          Frezya 6’lı Kase ~175 cc 129 TL

          Frezya 6’lı Tatlı Tabağı ~16 cm 199 TL

          Ramekin 6’lı Kase 135 cc ~8 cm 149 TL

        • 3

          Yoga/Pilates Matı 369 TL

          Ağırlık Fitness Eldiveni 169 TL

          Kemerli Sporcu Masaj Tabancası 779 TL

          Loop Band Seti 59 TL

          Elastik Esneme Bandı 139 TL

          Karın Kası Sistemi 199 TL

          Egzersiz Çekme Kayışı 295 TL

          X3 Yürüyüş Bandı 6.990 TL

          El Ayak Bilek Ağırlığı 159 TL

          15 kg Vinly Dambıl Seti 659 TL

          Dambıl 359 TL

          Rulmanlı Atlama İpi 79 TL

          Thigh Master 99 TL

          Lastikli Twister Diski 239 TL

          El Kası Geliştirici El Yayı 79 TL

          Boks Torbası 449 TL

          Göğüs Genişletici Spor Aleti 139 TL

          Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL

        • 4

          Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL

          Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL

          Emaye Çaydanlık 599 TL

          Emaye Sosluk 219 TL

          Servis Tabağı 79 TL

          Kare Cam Tatlı Kasesi 32,50 TL

          Pirge Deluxe Şef Bıçağı 299 TL

          Pirge Deluxe Dilimleme Bıçağı 239 TL

          Çiçekli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 169 TL

          Kaşıklı Cam Gıda Saklama Kabı 189 TL

          Stanley Yemek Termosu Adventure 1.150 TL

          Stanley The AeroLight Transit Mug 1.390 TL

        • 5

          Altus 43 İnç Ultra HD Google TV 10.990 TL

          Altus 32 İnç Android Smart LED TV 6.595 TL

          Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL

          Philips Air Fryer 4.290 TL

          Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL

          Düzleştirici 329 TL

          Polosmart Akım Korumalı Priz 349 TL

          Döner Başlıklı Stantlı Şarjlı Diş Fırçası 799 TL

          Şarj Edilebilir Ağız Duşu 1.075 TL

          Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici 2.450 TL

        • 6

          Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL

          Tek Fiyat Çelik Ürünleri 299 TL

          Kapaklı Kavurma Sacı ~32 cm 479 TL

          Standlı Bambu Tuzluk Seti 249 TL

          Yapışkanlı Kesim Panosu 149 TL

          Kepçe / Kaşık Altlığı 22,50 TL

          Kaşıklı Baharatlık Seti 89 TL

          Çizgi Gravürlü Erzak Kabı ~500 ml 42,50 TL

          Çizgi Gravürlü Erzak Kabı ~1,2 L 59 TL

          Kapaklı Saklama Kutusu 119 TL

          Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 79 TL

          Duvar Organizeri ~27x12 cm 109 TL

          Tablet Mop Temizlik Seti ~11 L 199 TL

        • 7

          Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL

          Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

          Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL

          Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL

          Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL

          2’li Yastık Kılıfı 59 TL

          Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan ~195x215 349 TL

          Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan ~155x215 299 TL

          Favori Batik Yumak 3'lü 129 TL

          Favori Yumak 89 TL

          Baston Şemsiye 249 TL

          Bozuk Para Çantası ~12x9 cm 69 TL

        • 8

          Bas Bırak Tren 179 TL

          12-36 Ay İlk Magnet Puzzle Set 199 TL

          Oyuncak Kanatlı Manken Bebek 149 TL

          Dagi Spor Çanta 299 TL

          Dagi Kapüşonlu Sweatshirt Kadın 399 TL

          Dagi Eşofman Alt Kadın 359 TL

          Sporcu Büstiyer Kadın 159 TL

          Sporcu Tayt Kadın 219 TL

          Tişört Erkek 199 TL

          Eşofman Alt Erkek 359 TL

          Pijama Alt Kadın 119 TL

          Eşofman Altı Erkek 199 TL

          Spor Bone 79 TL

          Havuz Bonesi 59 TL

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