BİM 28 Şubat 2025 aktüeli: BİM'e bu hafta yürüyüş bandı, elektrikli süpürge ve mutfak gereçleri geliyor!
BİM 28 Şubat itibarıyla geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu hafta markete; air fryer, toz torbasız elektrik süpürgesi, yürüyüş bandı, mutfak gereçleri, uyku tekstili gibi birçok ürün geliyor. İşte, BİM 28 Şubat 2025 aktüeli...
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BİM 28 Şubat Cuma günü itibarıyla birçok ürünü satışa çıkarıyor. Çaydanlık, elektrikli diş fırçası, şarjlı süpürge, düzleştirici, yürüyüş bandı, çeşitli mutfak gereçleri, lastikli çarşaf gibi birçok farklı kategoride ürün geliyor. İşte, 28 Şubat 2025 BİM aktüeli...
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BİM 25 ŞUBAT 2025 AKTÜELİ
Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı ~32,2 cm 299 TL
Borcam Kase ~1900 cc ~21,5 cm 149 TL
Casseroles Kapaklı Borcam ~2600 cc ~25,4 cm 239 TL
Frezya Büyük Kase ~2650 cc ~24 cm 99 TL
Elysia Sürahi ~940 cc 139 TL
Elysia 2’li Kupa ~250 cc 179 TL
Elysia 2’li Ayaklı Dondurmalık ~245 cc 159 TL
Elysia 4’lü Kase ~235 cc 269 TL
2’li Mezze Tabak ~15.7 cm 79 TL
Frezya 6’lı Kase ~175 cc 129 TL
Frezya 6’lı Tatlı Tabağı ~16 cm 199 TL
Ramekin 6’lı Kase 135 cc ~8 cm 149 TL
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Yoga/Pilates Matı 369 TL
Ağırlık Fitness Eldiveni 169 TL
Kemerli Sporcu Masaj Tabancası 779 TL
Loop Band Seti 59 TL
Elastik Esneme Bandı 139 TL
Karın Kası Sistemi 199 TL
Egzersiz Çekme Kayışı 295 TL
X3 Yürüyüş Bandı 6.990 TL
El Ayak Bilek Ağırlığı 159 TL
15 kg Vinly Dambıl Seti 659 TL
Dambıl 359 TL
Rulmanlı Atlama İpi 79 TL
Thigh Master 99 TL
Lastikli Twister Diski 239 TL
El Kası Geliştirici El Yayı 79 TL
Boks Torbası 449 TL
Göğüs Genişletici Spor Aleti 139 TL
Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL
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Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL
Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL
Emaye Çaydanlık 599 TL
Emaye Sosluk 219 TL
Servis Tabağı 79 TL
Kare Cam Tatlı Kasesi 32,50 TL
Pirge Deluxe Şef Bıçağı 299 TL
Pirge Deluxe Dilimleme Bıçağı 239 TL
Çiçekli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 169 TL
Kaşıklı Cam Gıda Saklama Kabı 189 TL
Stanley Yemek Termosu Adventure 1.150 TL
Stanley The AeroLight Transit Mug 1.390 TL
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Altus 43 İnç Ultra HD Google TV 10.990 TL
Altus 32 İnç Android Smart LED TV 6.595 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL
Philips Air Fryer 4.290 TL
Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL
Düzleştirici 329 TL
Polosmart Akım Korumalı Priz 349 TL
Döner Başlıklı Stantlı Şarjlı Diş Fırçası 799 TL
Şarj Edilebilir Ağız Duşu 1.075 TL
Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici 2.450 TL
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Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL
Tek Fiyat Çelik Ürünleri 299 TL
Kapaklı Kavurma Sacı ~32 cm 479 TL
Standlı Bambu Tuzluk Seti 249 TL
Yapışkanlı Kesim Panosu 149 TL
Kepçe / Kaşık Altlığı 22,50 TL
Kaşıklı Baharatlık Seti 89 TL
Çizgi Gravürlü Erzak Kabı ~500 ml 42,50 TL
Çizgi Gravürlü Erzak Kabı ~1,2 L 59 TL
Kapaklı Saklama Kutusu 119 TL
Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 79 TL
Duvar Organizeri ~27x12 cm 109 TL
Tablet Mop Temizlik Seti ~11 L 199 TL
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Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL
2’li Yastık Kılıfı 59 TL
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan ~195x215 349 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan ~155x215 299 TL
Favori Batik Yumak 3'lü 129 TL
Favori Yumak 89 TL
Baston Şemsiye 249 TL
Bozuk Para Çantası ~12x9 cm 69 TL
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Bas Bırak Tren 179 TL
12-36 Ay İlk Magnet Puzzle Set 199 TL
Oyuncak Kanatlı Manken Bebek 149 TL
Dagi Spor Çanta 299 TL
Dagi Kapüşonlu Sweatshirt Kadın 399 TL
Dagi Eşofman Alt Kadın 359 TL
Sporcu Büstiyer Kadın 159 TL
Sporcu Tayt Kadın 219 TL
Tişört Erkek 199 TL
Eşofman Alt Erkek 359 TL
Pijama Alt Kadın 119 TL
Eşofman Altı Erkek 199 TL
Spor Bone 79 TL
Havuz Bonesi 59 TL