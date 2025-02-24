Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi, Sibirya soğuklarına teslim oldu. Meteoroloji verilerine göre; bölgenin en soğuk yerleşim birimleri, eksi 32.6 derece ile Erzurum'un 1650 rakımdaki Horasan ve 1800 rakımlı Tekman ilçesi oldu.

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ARAS NEHRİ BUZLA KAPLANDI DHA'daki habere göre Horasan'dan geçen Aras Nehri buzla kaplanırken, 2 ilçede ağaçları kırağı tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

OTOBÜS DURAKLARI BUZ TUTTU Horasan ve Tekman'ı eksi 30.4 dereceyle Aziziye ilçesi takip etti. Termometrelerin eski 22.8 dereceyi gösterdiği Yakutiye ilçesinde de otobüs duraklarının camları buz tuttu.

KUŞLAR İÇİN KALDIRIMA YEM ATTILAR Lalapaşa Camii önündeki şadırvan tamamen buzla kaplanırken, esnaf kuşlar için kaldırımlara yem attı. Soğuk havada dışarı çıkmak zorunda kalanlar, kendilerini atkı ve bereler ile korumaya çalıştı. REKLAM

"SANKİ YÜZ FELCİ YAŞIYORUZ" Bursa'dan gezmek için Erzurum'a geldiğini söyleyen Sultan Özsezen (65), "Bursa'mız daha sıcak. Burası, o kadar soğuk o kadar soğuk. Yalnız bu güzellik karşısında bizler de alışıyoruz. Şu dönem soğuklara alıştık galiba. Gerçekten çok soğuk. Allah selamet versin burada yaşayanlara" diye konuştu. Erzurum'da havaların çok soğuk olduğunu ifade eden İsmail Sarıdemir, "Soğuk sebebiyle sanki yüz felci yaşıyoruz" dedi.

BÖLGEDE EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR Meteoroloji verilerine göre; bölgede en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti: * Ağrı merkez 25,7, Diyadin -23,9, Doğubayazıt -21,3, Ağrı -21,8, Hamur -26,4, Patnos -24,4, Taşlıçay -28,2, Tutak -27,5. * Ardahan merkez-19.7, Damal -22,4, Göle -28,9, Hanak -20,9, Posof -11,9, Çıldır -21,6 * Erzincan merkez -14.1, İliç -12,6, Kemah -17,6, Kemaliye -9,2, Otlukbeli -24,4, Refahiye -23,6, Tercan -24,4, Çayırlı -27,9, Üzümlü -16 REKLAM * Erzurum Aziziye -30,4, Aşkale -27,1, Horasan -32,6, Hınıs -17,1, İspir -14, Karayazı -23,8, Karaçoban -29,9, Köprüköy -23,5, Narman -19,5, Oltu -14,3, Olur -13,8, Pazaryolu -18,1, Tekman -24,6, Tekman -32,6, Tortum -19, Uzundere -12,4, Yakutiye -22,8, Çat -29,2, Şenkaya -21,6. * Iğdır merkez -8, Aralık -8,8, Karakoyunlu -7,8, Tuzluca -12 * Kars merkez -21.4, Akyaka -18,2, Arpaçay -19,1, Digor -16, Kağızman -13,6, Sarıkamış -23,7, Selim -21, Susuz -17,6 * Muş merkez -16.1, Bulanık -25,7, Hasköy -23,9, Korkut -19,8, Malazgirt -27,2, Varto -22,8."