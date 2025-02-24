Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        63
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        41
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        30
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Türk futbol tarihinin en pahalı derbisi: Galatasaray-Fenerbahçe! - Galatasaray Haberleri

        Türk futbol tarihinin en pahalı derbisi: Galatasaray-Fenerbahçe!

        Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin toplam kadro değerleri dudak uçuklatıyor... Öyle ki; futbolcu değerleri bakımından Türk futbol tarihinin en pahalı Galatasaray-Fenerbahçe maçı futbolseverleri bekliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam RAMS Park'ta oynanacak derbiye kilitlenirken, dev maç öncesi iki takımın kadro değerleri dikkat çekiyor...

        • 2

          İki ezeli rakibin toplam kadro değeri 519.23 milyon Euro'yu buluyor; bu da yeni bir rekor anlamına geliyor...

        • 3

          EN PAHALI TAKIM G.SARAY

          Kadrosundaki futbolcuların toplam değeri 277,23 milyon Euro olan Galatasaray, bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.

        • 4

          Fenerbahçe ise 242 milyon Euro'luk kadro değeriyle ikinci sırada bulunuyor.

        • 5

          Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen, 75 milyon Euro ile derbinin en değerlisi olacak.

        • 6

          23 milyon Euro'luk değeriyle en pahalı ikinci oyuncu ise yine sarı-kırmızılı takımdan Gabriel Sara...

        • 7

          Galatasaray'ın en değerli üçüncü ismi 20 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz olurken, milli futbolcuyu piyasa değeri 19 milyon Euro olan Kolombiyalı Davinson Sanchez takip ediyor.

        • 8

          FENERBAHÇE'NİN EN DEĞERLİLERİ EN-NESYRI VE AMRABAT

          Fenerbahçe'de ise Faslı yıldızlar Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat 22'şer milyon Euro ile takımın en değerli isimleri olarak öne çıkıyor.

        • 9

          En-Nesyri ve Amrabat'ı, 17'şer milyon Euro ile Allan Saint-Maximin ve Sebastian Szymanski takip ediyor.

        • 10

          Süper Lig'de bu akşam saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Türk futbol tarihinin en pahalı maçı olacak.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Habertürk Anasayfa