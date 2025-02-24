Türk futbol tarihinin en pahalı derbisi: Galatasaray-Fenerbahçe!
Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin toplam kadro değerleri dudak uçuklatıyor... Öyle ki; futbolcu değerleri bakımından Türk futbol tarihinin en pahalı Galatasaray-Fenerbahçe maçı futbolseverleri bekliyor. İşte detaylar...
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Türkiye, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam RAMS Park'ta oynanacak derbiye kilitlenirken, dev maç öncesi iki takımın kadro değerleri dikkat çekiyor...
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İki ezeli rakibin toplam kadro değeri 519.23 milyon Euro'yu buluyor; bu da yeni bir rekor anlamına geliyor...
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EN PAHALI TAKIM G.SARAY
Kadrosundaki futbolcuların toplam değeri 277,23 milyon Euro olan Galatasaray, bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.
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Fenerbahçe ise 242 milyon Euro'luk kadro değeriyle ikinci sırada bulunuyor.
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen, 75 milyon Euro ile derbinin en değerlisi olacak.
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23 milyon Euro'luk değeriyle en pahalı ikinci oyuncu ise yine sarı-kırmızılı takımdan Gabriel Sara...
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Galatasaray'ın en değerli üçüncü ismi 20 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz olurken, milli futbolcuyu piyasa değeri 19 milyon Euro olan Kolombiyalı Davinson Sanchez takip ediyor.
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FENERBAHÇE'NİN EN DEĞERLİLERİ EN-NESYRI VE AMRABAT
Fenerbahçe'de ise Faslı yıldızlar Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat 22'şer milyon Euro ile takımın en değerli isimleri olarak öne çıkıyor.
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En-Nesyri ve Amrabat'ı, 17'şer milyon Euro ile Allan Saint-Maximin ve Sebastian Szymanski takip ediyor.
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Süper Lig'de bu akşam saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Türk futbol tarihinin en pahalı maçı olacak.