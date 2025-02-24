Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada | Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada | Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/eOBhrE9AcR — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 24, 2025

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılında diplomatik temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da yer aldı

Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.