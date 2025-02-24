Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir arada
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ankara'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılında diplomatik temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da yer aldı
Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.