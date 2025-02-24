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        Haberler Magazin Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı - Magazin haberleri

        Okan Yalabık, yeni sevgilisini tanıttı

        Okan Yalabık, yeni sevgilisi İlke Beyaz'ı, adına uygun bir şekilde tanıttı. Yalabık, Beyaz ile aşk yaşadığını, karlar üzerinde çektirdiği bir videoyla gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 14:08 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:31
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        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
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        Ünlü oyuncu Okan Yalabık ile Ezgi Ayvalı, 4 yıl süren ilişkinin ardından 2022'de ayrıldı.

        Okan Yabalık, yeni bir aşka başladı. Yalabık'ın yeni sevgilisi, iş kadını İlke Beyaz...

        İlke Beyaz

        Okan Yalabık, İlke Beyaz ile aşk yaşadığını, karlar üzerinde çektirdiği bir videoyla gözler önüne serdi.

        Okan Yalabık

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        #Okan Yalabık
        #İlke Beyaz

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