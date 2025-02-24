Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çorbacıda çıkan 'yan baktın' kavgasında, 24 yaşındaki İsmail Çınar'ı öldüren, 2 kişiyi de yaralayan aynı yaştaki şüpheli M.Y., gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor
Kocaeli'nde olay, 22 Şubat akşamı İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı'ndaki bir çorbacı dükkanında meydana geldi.
"YAN BAKTIN" KAVGASI ÇIKTI
DHA'daki habere göre eğlence mekanından çıkan İsmail Çınar (24), arkadaşıyla birlikte çorbacı dükkanına gitti. Burada İsmail Çınar ve M.Y. (24) arasında yan bakma bahanesiyle kavga çıktı.
ÜÇ KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI
Kavga sırasında M.Y., İsmail Çınar ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyi bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
İsmail Çınar, kurtarılamadı. İsmail Çınar'ın cenazesi dün ikindi namazı sonrası Kartepe ilçesindeki 17 Ağustos Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Polis tarafından yakalanan M.Y.'nin ise işlemleri sürüyor.