Sürekli üşüyor ve kendinizi titremekten alıkoyamıyor musunuz? O zaman dikkat edin, bu durum farklı hastalıkların habercisi olabilir!

Sürekli üşüyor ve kendinizi titremekten alıkoyamıyor musunuz? O zaman dikkat edin, bu durum farklı hastalıkların habercisi olabilir!

Sıcak yaz aylarında terlemek ve sıcaktan bunalmak ne kadar doğalsa, kış döneminde de üşümek çok doğaldır. Fakat her türlü önlemi aldığınız halde üşümekten kurtulamıyorsanız, bu durumun farklı nedenleri olabilir!

ÜŞÜME HİSSİ NEDİR?

REKLAM advertisement1

Üşüme hissi, vücutta aşikâr bir neden olmadan vücudun soğuk hissedilmesi olarak tarif edilebilir ve sıklıkla vücut kaslarının ritmik kasılıp gevşemesiyle karakterize titreme ile birliktelik gösterir. Üşüme meydana gelen kişilerde kasların gerginleşmesinin yanında cilt altı damarlarda da kasılmaya bağlı cildin soluklaşması ve soğuması meydana gelebilir.

REKLAM

ÜŞÜME NEDEN OLUR?

Üşümeye neden olan faktörler arasında ortamın soğukluğu, anemi, hipoglisemi, virüs, enfeksiyon, sıtma, ateş, hipotiroid, sağlıksız beslenme ve psikolojik bir rahatsızlık olan panik atak yer alır. Üşüme genellikle titreme şeklinde olurken hem ateşli hem de ateşsiz bir şekilde görülebilir.

Vücut sıcaklığının düşmesiyle birlikte üşümeye neden olan faktörler şöyle sıralanabilir:

- Ortamın soğukluğu

- Anemi

- Virüs

- Enfeksiyon

- Sıtma

- Ateş

- Sağlıksız beslenme

- Panik atak

- Madde bağımlılığı

- Menopoz dönemi

- Kan zehirlenmesi

- Böbrek taşı enfeksiyonu

- İlaç tedavisi

SÜREKLİ ÜŞÜME HİSSİ HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ OLABİLİR?

1. DEMİR EKSİKLİĞİ

Özellikle kadınlarda daha sık karşılaşılan demir eksikliği, üşüme belirtisi gösteren bir başka rahatsızlıktır. Bilinmelidir ki demir, yalnızca kanın yapısında yer almaz. Bu molekül vücutta birçok enzimin aktifleşmesinde de rol oynayan yardımcı bir faktördür. Demir eksikliği dokulara taşınan oksijenin azalması ve metabolizmanın yavaşlamasına sebep olur. Bu sebeple dolaylı olarak üşüme hissini meydana getirir.

REKLAM

2. DOLAŞIM SORUNU

Bu tarz sorun yaşayan bireylerde üşümek en yaygın belirtilerden biri olmaktadır. Diğer taraftan bu kişilerde çeşitli egzersizler veya çok yürümenin sonucunda baldır ağrısı ortaya çıkar. Bu durum dinlendikten sonra geçer. Ayrıca bacakta yer alan kıllarda, tüylerde düzensiz dökülmeler, ayaklarda soluk renk de dolaşım problemlerinden kaynaklı meydana gelen belirtilerdir.

3. TİROİD BEZİNİN AZ ÇALIŞMASI Tiroid bezinin az çalışması metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Bu da üşümeye yol açar. Bezin az çalışması aynı zamanda halsizlik, depresyon, el ve yüzde şişlikler, kilo alma, saç dökülmesi, adet düzensizliği gibi sorunlara da sebep olmaktadır. 4. DİYABET Şeker hastalığı olarak bilinen diyabet düştüğü zamanlarda üşüme belirtisi ortaya çıkar. Ayrıca buna bağlı olarak diyabete sahip olup doğru tedavi ve diyeti uygulamayan kişilerde bulanık görme, çarpıntı, terleme, nefes düzensizliği, baş dönmesi gibi şikayetler de görülmektedir. Diğer taraftan diyabet, periferik nefropati adı verilen rahatsızlığa neden olur. Periferik nefropati, sinirlerde, ellere ve ayaklara kadar duyulan hassas bir saldırıya neden olur. Bu durum da, el ve ayaklarda uyuşukluk ve bazen ağrıya sebep olmaktadır. Bu sinirler sıcaklık hissi ile ilgili olarak beyne mesaj göndermekten sorumludurlar. REKLAM 5. RAYNAUD HASTALIĞI Genellikle soğuk havalarda ortaya çıkan bir hastalıktır. El ayak parmaklarında spazma bağlı olarak üşümeye neden olur. Bu durumlarda ilaç kullanımı gerekebilir. 6. SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI Sıklıkla üşüme hissi yaşayan kişiler, sinir sistemi hastalıklarına sahip olabilir. Nöropatiler, kas hastalıkları veya multiple skleroz gibi hastalıklar üşümenin yanında, hissizlik ve hareket bozukluğuna sebep olmaktadır. 7. ANEMİ Kansızlık uzun süre tedavi edilmediğinde kan değerleri uzun süre düşük kalır. Buna bağlı olarak anemi meydana gelir. Anemi’ nin en net belirtilerinden biri üşümektir. Vücuda taşınan oksijen miktarının eksilmesi ile üşüme hissi gelişir. Kansızlık özellikle üşüme, ürperme şeklinde belirti gösterirken anemi ise düzensiz kalp atışı, yorgunluk ve nefes darlığı şeklinde ortaya çıkmaktadır. ÜŞÜMEYE KARŞI NE İYİ GELİR? Üşüme durumunda, soğuk ortamda bulunuluyorsa kalın giyinmek, sıcak içecekler tüketmek, demir ve b12 vitamini almak ve egzersiz yapmak üşümenin durmasına yardımcı olur. Eğer üşümeye neden olan bir sağlık sorunu varsa üşümenin geçmesi için tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Bunun için enfeksiyon söz konusuysa antibiyotik tedavisi, antiviral ilaçlar, ilaç düşürücüler işe yarayabilir. Kansızlık varsa demir takviyeleri de kırmızı kan hücrelerinin üretimi artırarak üşümeyi azaltabilir. REKLAM Üşümeye iyi gelebilecek yöntemler şöyledir:

- Soğuk ortamlarda kalın giyinmek - Sıcak bir ortama geçiş yapmak - Sıcak içecekler tüketmek - Enfeksiyon varsa antibiyotik kullanmak - Antiviral ilaçlar almak - Demir takviyeleri kullanmak UYARI: Üşüme hissi ile ilgili yukarıdaki belirtilerden biri veya daha fazlası varsa, öncelikle uzman bir hekime danışmanız önerilir. Soğuklarda vücudu sıcak tutan yiyecekler neler? Soğuk havalarda kalbi koruyacak 10 öneri