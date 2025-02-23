3. IHLAMUR

Ihlamur; tanen, müsilaj, hesperidin, sudorific glikozit, saponin ve uçucu bir yağ içerir. Bu sayede, virüs ve bakterilerin sebep olduğu rahatsızlıklara iyi gelerek bağışıklığı güçlendirir. Ihlamur terlemeyi de teşvik eder. İçindeki müsilaj ise göğüs yumuşatıcı özellik veren bir madde. Dolayısıyla kış aylarının vazgeçilmezi olmaya aday bir bitki. Kurutulmuş çiçek ve yaprak karışımından 1 tatlı kaşığı alıp üzerine 1 su bardağı kaynatılmış su ilave edin ve 10 dakika süreyle demlendirin. Bu karışımdan günde 3 kez birer bardak içebilirsiniz.