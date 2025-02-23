Vücudunuzu sıcak tutacak yiyecekler nelerdir?
Son zamanlarda dondurucu derecede soğuk olan havalara karşı sadece kalın giyinmek yetmeyebilir. Aynı zamanda yediğimiz ve içtiğimiz besinlere de dikkat etmemiz gerekir. Vücut sıcaklığımızı yüksek tutacak ve üşümemizi engelleyecek bu besinleri tüketmeliyiz. İşte detaylar...
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Soğuk havanın tadını çıkarırken, kendinizi sıcak tutarak sağlığınıza dikkat etmek de aynı derecede önemlidir. Kışlık kıyafetlerimizin yanında içimizi ısıtacak yiyecekleri de tüketmeye özen göstermeliyiz.
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SOĞUK HAVALARDA VÜCUT ISINIZI YÜKSELTECEK BESİNLER
1. TARÇIN
Soğuk havalardan çok kolay etkileniyorsanız, ısıtıcı özelliği ile tarçın diğer baharatlar içinde hemen öne çıkar. Soğuk havaya çıkmadan önce, dilinizin üzerine koyacağınız bir çay kaşığı toz tarçın, kan akımının vücut yüzeyine doğru hücum etmesine destek olur, bu da vücudun ısınmasına yardım eder. Tarçını kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği olan salebin üzerine ekleyerek kış günlerinde içinizi ısıtabilirsiniz. İsterseniz çaylarınızı kabuk tarçınla demleyerek de tarçından istediğiniz şekilde faydalanabilirsiniz.
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2. ZENCEFİL
Termojenik özelliğe sahip bir bitki kökü olan zencefili toz halinde çorbanıza, çayınıza, kurabiyelerinize ekleyebilirsiniz. Ayrıca zencefili çeşitli karışımlarda kullanarak, vücutta oluşmuş olan hipoterminin düzelmesine katkı sağlarken bağışıklık sisteminizi de destekleyebilirsiniz.
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3. IHLAMUR
Ihlamur; tanen, müsilaj, hesperidin, sudorific glikozit, saponin ve uçucu bir yağ içerir. Bu sayede, virüs ve bakterilerin sebep olduğu rahatsızlıklara iyi gelerek bağışıklığı güçlendirir. Ihlamur terlemeyi de teşvik eder. İçindeki müsilaj ise göğüs yumuşatıcı özellik veren bir madde. Dolayısıyla kış aylarının vazgeçilmezi olmaya aday bir bitki. Kurutulmuş çiçek ve yaprak karışımından 1 tatlı kaşığı alıp üzerine 1 su bardağı kaynatılmış su ilave edin ve 10 dakika süreyle demlendirin. Bu karışımdan günde 3 kez birer bardak içebilirsiniz.
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4. KARABİBER
Karabiber bakteriyel enfeksiyonlara karşı iyi gelir. İçerdiği manganez, potasyum, A ve C vitaminleri, demir ve diyet lifleri karabibere etkili bir antioksidan ve doğal antibiyotik özelliği kazandırır. Karabiberde bulunan piperin maddesi de sinir sistemini uyararak vücudun ısı üretmesini destekler. Bu durum metabolik hızı da artırır. Tuz tüketimini azaltıp onun yerine her öğün yemeklere yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave ederek yemekleri tatlandırabilirsiniz.
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5. ACI BİBER
Bazı baharatlar termojenik, bir başka deyişle vücut ısısını yükseltici özelliğe sahiptir. Kırmızı acı bibere acılığını veren kapsaisin maddesi de termojenezi artırır. Kapsaisin içeren bir yemek yedikten hemen sonra daha fazla enerji harcamaya başlarız. Bunun sonucunda da vücut ısımız yükselir ve metabolik hızımız da artar.
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6. YUMURTA
Vücudun ısı dengesini kurmak için protein ve demir kaynağı besinler son derece önemlidir. Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta demir yönüyle de zengindir. Farklı şekillerde tüketebileceğimiz yumurtayı, üzerine vücut sıcaklığını arttırmaya yardımcı olan karabiber ekleyerek daha faydalı hale getirebilirsiniz.
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7. KIRMIZI PANCAR
Vücudumuz kök sebzeleri sindirirken daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bunun sonucunda üretilen ısıyla vücut sıcaklığımız yükselmiş olur. Kök sebzelerden özellikle kırmızı pancar, vücut sıcaklığını arttırırken aynı zamanda güçlü antioksidan özelliğiyle bağışıklık sistemimizi de destekler. Kalorisi oldukça düşük olan pancarı salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz.
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8. SALEP
Kışın sevilen içeceklerinden olan salep, özellikle zencefil ve toz tarçın eklenerek tüketildiğinde vücut ısısını dengeleyici bir besin haline gelmektedir. Bir bardak salep yaklaşık 200 kalori olup ara öğün olarak tüketilebilir.
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9. KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ
Kansızlık (anemi) sorunu olanlar daha fazla üşür. Demir içeriği yüksek keçiboynuzu pekmezi, kansızlık sorununa iyi gelerek vücut sıcaklığının düzenlenmesine katkıda bulunur. Vücuda ısı ve direnç kazandırması ve enerji vermesi için her gün 1 çorba kaşığı keçiboynuzu pekmezi tüketebilirsiniz.
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10. BAL
Kansızlık (anemi) sorunu olanlar daha fazla üşür. Demir içeriği yüksek keçiboynuzu pekmezi, kansızlık sorununa iyi gelerek vücut sıcaklığının düzenlenmesine katkıda bulunur. Vücuda ısı ve direnç kazandırması ve enerji vermesi için her gün 1 çorba kaşığı keçiboynuzu pekmezi tüketebilirsiniz.