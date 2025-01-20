BİM 24 Ocak 2025 aktüel kataloğu: BİM Cuma aktüelinde neler var?
BİM 24 Ocak'tan itibaren geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu hafta markete; bebek ürünleri, mutfak eşyaları, ankastre seti, hazır giyim ve teknolojik aletler geliyor. İşte, BİM 24 Ocak 2025 aktüeli...
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BİM, 24 Ocak’tan itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta raflarda; bebek bakım ürünleri, mutfak gereçleri, ankastre setler, hazır giyim seçenekleri ve teknolojik cihazlar yer alacak. İşte, BİM 24 Ocak 2025 aktüel ürünleri...
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24 OCAK CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
1000 Parça Puzzle 179 TL
İnsan Anatomisi Maketi 299 TL
Mekanik Uçan Ejderha 549 TL
Küvette Bebek 139 TL
Nova Çocuk Sandalyesi 219 TL
Oyuncak Buhar Çıkaran Aslan 179 TL
Oyuncak Balyalı Traktör 249 TL
Harf ve Rakam Seti 199 TL
Işıklı Eğlenceli Çarklı Araba 149 TL
Ahşap Masaüstü Çift Taraflı Yazı Tahtası 279 TL
Manyetik Nokta Sanatı 299 TL
Oyuncak Dürbün 69 TL
Şövaleli Tuval 139 TL
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Slikon Emzik 69 TL
Silver Biberon 199 TL
Gece&Gündüz Slikon Emzik 129 TL
Wee Baby Full Slikon Emzik 34,50 TL
Konak Tarağı 59,50 TL
Cam Biberon Seti 149 TL
Antikolik Akıtmaz Bardak 99 TL
Sulu Diş Kaşıyıcı 49,50 TL
Pipetli Bardak 119 TL
Kullan-At Klozet Örtüsü 42,50 TL
Meyve Süzgeci 55 TL
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Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2.290 TL
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.450 TL
LG 65 İnç Smart 4K Ultra HD HDR Led TV 34.999 TL
Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 4.290 TL
Care Mi Diş Duş 999 TL
Dijital Smart Baskül 279 TL
Me30 Ac1200 Mbps Menzil Genişletici 599 TL
Fakir Yağmur Kaydırıcı 500 ml 35 TL
Gece Lambası 49 TL
Powerbank 20.000 Mah 599 TL
Gaming Kulaklık 7+1 649 TL
Gaming Mouse Pad 199 TL
Gaming Masaüstü Mikrofon 399 TL
Gaming Klavye 329 TL
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Modanisa Şal 129 TL
Tunik Kadın 249 TL
Pantolon Kadın 249 TL
Polar Şal ~55x170 cm 99 TL
Termal Tayt 159 TL
Softy Tv Battaniye 389 TL
Dikiş İpi Seti 49,50 TL
Polar Gömlek Erkek 279 TL
Hırka Erkek 279 TL
Pijama Takımı Erkek 319 TL
Pijama Takımı Kadın 299 TL
Bebek Flanel Çarşaf 129 TL
Bebek Flanel Nevresim Seti 229 TL
Bebek Odası Paspası ~70 cm 259 TL
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Tefal Düdüklü Tencere 3.850 TL
Emsan Karnıyarık Tenceresi ~26 cm 799 TL
Tava ~26 cm 449 TL
Derin Tencere ~20 cm 699 TL
Tefal Servis Seti 5'li 279 TL
Kristal Tencere Çeşitleri ~1200 ml 42,50 TL
Stanley Outdoor Termos ~1,3 L 1.490 TL
6 Gözlü Pankek Tavası ~30 cm 249 TL
Bıçak Çeşitleri ~ 12 cm 109 TL
Rosery Pasta Tabağı ~ 19 cm 55 TL
Paşabahçe Rosery Sürahi ~ 1180 cc 149 TL
3'lü Rosery Su Bardağı ~ 270 cc 149 TL
6'lı Rosery Çay Bardağı 189 TL
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