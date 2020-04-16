BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Nisan indirimleri için merak ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alana ürünler yarın sabah saatlerinden itibaren mağazalarda yerini alacak. Televizyon, telefon gibi teknolojik cihazların yanı sıra ev tekstili ve pek çok züccaciye ürünü BİM'in bu haftak, indirimde satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 17 NİSAN 2020 CUMA

Sony Bravia 50″ FullHD Smart Led TV 2999 TL

Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu 2599 TL

Hometech Alfa 8mB Tablet Bilgisayar 399 TL

Philips 10000 mAh Alüminyum Kasa Taşınabilir Şarj Aleti 75 TL

Polosmart Akıllı Saat 59,90 TL

Karaoke Mikrofon ve Işık Küresi 69,90 TL

Powerbanklı ve fanlı PUBG Joystick 29,90 TL

Mobil Gaming Kulaklık 39,90 TL

Smart Drone Corby Zoom Pro 189 TL

16 Jant Camp Bisiklet 259 TL

Pilsan Halka Atma Oyunu 18,50 TL

Eğitici Oyun Kartları 7,95 TL

Oyuncak Temizlik Seti 14,50 TL

Hikaye Kitabı çeşitleri 2,50 TL