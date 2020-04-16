16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Nisan indirimleri için merak ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alana ürünler yarın sabah saatlerinden itibaren mağazalarda yerini alacak. Televizyon, telefon gibi teknolojik cihazların yanı sıra ev tekstili ve pek çok züccaciye ürünü BİM'in bu haftak, indirimde satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğu haberimizde...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 17 NİSAN 2020 CUMA
Sony Bravia 50″ FullHD Smart Led TV 2999 TL
Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu 2599 TL
Hometech Alfa 8mB Tablet Bilgisayar 399 TL
Philips 10000 mAh Alüminyum Kasa Taşınabilir Şarj Aleti 75 TL
Polosmart Akıllı Saat 59,90 TL
Karaoke Mikrofon ve Işık Küresi 69,90 TL
Powerbanklı ve fanlı PUBG Joystick 29,90 TL
Mobil Gaming Kulaklık 39,90 TL
Smart Drone Corby Zoom Pro 189 TL
16 Jant Camp Bisiklet 259 TL
Pilsan Halka Atma Oyunu 18,50 TL
Eğitici Oyun Kartları 7,95 TL
Oyuncak Temizlik Seti 14,50 TL
Hikaye Kitabı çeşitleri 2,50 TL
Kız Çocuk Tayt T-Shirt Takımı 19,90 TL
Çocuk Lisanslı Kot Görünümlü Tayt 13,90 TL
Çocuk Lisanslı Külotlu Çorap 7,95 TL
Çocuk Işıklı Spor Ayakkabı 27,50 TL
Erkek Casual Trend Ayakkabı 34,90 TL
Soley Güpürlü-İncili Çift Kişilik Nevresim Takımı 149 TL
Çift Kişilik Pike 89,90 TL
Lüks Yastık 59,90 TL
Çift Kişilik Lüks Yorgan 169 TL
Jakarlı Kadife Yüz Havlusu 9,95 TL
İşlemeli Aksesuar Sandığı 29,90 TL
İşlemeli Çeyiz Sandığı 69,90 TL
Gondol Havluluk 29,90 TL
Kadın Gecelik Seti 26,90 TL
Kadın Güpürlü Viscon Gecelik 29,90 TL
Kadın Viscon Pijama Takımı 39,90 TL
Kız Çocuk Simli Ayakkabı 15,90 TL
Kadın Desenli Keten Ayakkabı 15,90 TL
Kadın Taşlı Terlik 34,90 TL
2’li Bamboo Lüks Banyo Takımı 49,90 TL
Güpürlü Baskılı Masa Örtüsü 29,90 TL
Çok Amaçlı Mutfak makası 9,95 TL
Kumtel Cam Ankastre Set 1099 TL
Kumtel Mini Fırın 159 TL
Heifer Dik Durabilen Süpürge 149 TL
Fakir Buharlı Ütü 169 TL
Berlin İkili Düdüklü Tencere Seti 109 TL
Lava 22 cm Döküm Tencere 139 TL
Lava 20cm Döküm Sahan 44,90 TL
Hisar Optima Miami Çatal Kaşık Bıçak Seti 169 TL
Şıklığı ile ön plana çıkan Rakle Yaldızlı Şerbet Seti 69,90 TL
Rakle Yaldızlı 12 Parça Çay Seti 59,90 TL
Hisar Optima Granit Efektli Tencere Seti 199 TL
Güral Porselen Yemek Takımı 999 TL.
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