BİLSEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bilim ve sanat merkezlerine 1, 2 ve 3. Sınıf seviyelerinde öğrenci değerlendirme işlemi aşağıdakiadımlar izlenerek gerçekleştiriliyor:

a) Tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması

b) Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınması

Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik yetenek) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacaktır.