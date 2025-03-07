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        Haberler Bilgi Yaşam BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı: MEB 2025 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları meb.gov.tr’de!

        BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı: MEB 2025 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından BİLSEM sonuçları duyurulacak. Normalde 28 Şubat'ta açıklanması beklenen Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) sınav sonuçları ertelenmişti. Yoğun kar yağışı nedeniyle 13 ilde ertelenen ön değerlendirme işlemleri, sonuç açıklama sürecinin de ileri bir tarihe alınmasına sebep olmuştu. Peki BİLSEM sonuçları açıklandı mı, bugün mü ne zaman açıklanacak? İşter, MEB 2025 BİLSEM sonuçları meb.gov.tr'de sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 08:56 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:06
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          BİLSEM sonuçları sorgulanıyor. MEB tarafından ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sonuçlar duyurulacağı açıklanmıştı. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarına yerleşecek olan öğrencilerin BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları için 7 Mart tarihi işaret edildi. Peki BİLSEM sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar

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          BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

          2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzuna göre, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 28 Şubat'ta açıklanacaktı.

          Ancak geçtiğimiz hafta yaşanan kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla eğitime pek çok ilde ara verildiği için sonuç takviminde değişikliğe gidildi.

          BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart'a ertelendi.

          Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, “BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulaması 22 Şubat’ta tamamlanması beklenirken ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamamış olup uygulamaya giremeyen öğrenciler için 1 Mart’a ertelendi. Bu sebepten 28 Şubat’ta açıklanması planlanan sonuçlar 7 Mart’ta paylaşılacak” dedi.

          BİLSEM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

          MEB takvim değişikliği nedeniyle BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Ancak sonuçların açıklanacağı saat henüz belli olmadı. Sabah saatlerinde BİLSEM sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

          BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          BİLSEM ön değerlendirme uygulamalarına katılan adaylar, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

          BİLSEM SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

          TAKVİM DEĞİŞTİ

          Dolayısıyla BİLSEM takvimi de değişti. Ön değerlendirme sonuçlarına 10-14 Mart tarihleri arasında itiraz edilebilecek. Yapılan itirazlar 17-21 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.

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          Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenen gerekli puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak.

          Genel zihinsel yetenek alanındaki uygulamalar RAM’larda, resim ve müzik yetenek alanlarındaki uygulamalar ise BİLSEM’lerde yapılacak.

          Bireysel değerlendirme uygulama randevuları, 17-28 Mart arasında oluşturulacak. Giriş belgeleri 8 Nisan’da açıklanacak uygulamalar 14 Nisan-27 Haziran arasında yapılacak.

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