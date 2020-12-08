Hedefi zengini de fakiri de aşılamak

Microsoft Kurucusu Bill Gates Singapur Fintech Festival'inde koronavirüs salgını ve aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gates 2021 baharı itibarıyla 6 farklı koronavirüs aşısının gerekli onayları alıp dağıtıma hazır hale gelmesini beklediğini ifade etti. Pfizer-BioNTech aşısının aynında önümüzdeki aylarda Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax firmalarının geliştirdiği aşıların da onaylanacağını tahmin ettiğini söyledi.
2021 yılında olabildiğince fazla aşının dağıtılmasını amaçladıklarını belirten Gates "Böylece 2022 yılında gelişmekte olan ülkelerde bile salgın sona erecektir. Aşının eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlamamız gerekiyor. Ne kadar zengin olduğunuz aşıya erişim imkanınızı belirlememeli. İşte burada bizim vakfımız ( Bill & Melinda Gates Vakfı) devreye giriyor" ifadelerini kullandı.
HİNTLİ ÜRETİCİYLE ÇALIŞIYOR
Bill & Melinda Gates Vakfı halihazırda dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan merkezli Serum Institute ile AstraZeneca'nın aşısını olabildiğince fazla kişiye dağıtmak üzere çalışmalara başladı. Gates, Serum ile Novavax'ın aşısı için de benzer bir işbirliğine imza atacaklarını açıkladı. Johnson & Johnson'ın aşı adayı için ise başka bir üreticiyle görüştüklerini beyan etti.
AŞIYLA BERABER ESKİ BÜYÜME ORANLARINA DÖNÜLECEK
Aşıların geniş ölçekte dağıtılmasıyla dünyanın salgın öncesi büyüme rakamlarına dönmesini beklediğini söyleyen Bill Gates sözlerine şöyle devam etti: "Salgın, sağlık sistemleri, ölüm oranları, eğitim ve ekonomik istikrara dünya genelinde büyük bir darbe vurdu. Negatif olmamaya çalışıyorum ancak salgın olmasaydı, örneğin 2030 yılında daha fazla ilerlemiş olacaktık."
Finansal hizmetlere erişim konusunda da açıklamalarda bulunan Bill Gates "Bugün dünyada 1.7 milyardan fazla insanın resmi finansal sisteme erişimi bulunmuyor. Yüksek gelirli ülkelerde yetişkinlerin yüzde 94'ünün banka hesabı bulunurken, düşük gelirli ülkelerde bu oran yüzde 35'e düşüyor. Vakfımızın kaynaklarının yüzde 70'ini sağlık ve ilgili bilimsel çalışmalara harcıyoruz. Ancak yoksulluktan kurtulmayla finansal hizmetlere erişim arasındaki bağlantı sebebiyle vakıf odağını, dijital ödeme araçlarıyla bu hizmetlere yoksulların erişimini sağlamaya kaydırdı" ifadelerini kullandı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!