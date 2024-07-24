Bilişsel davranış terapisi nedir? Bilişsel davranış terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

BİLİŞSEL DAVRANIŞ TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

Bilişsel Davranış Terapisi (BDT) süreci, belirli adımlar ve teknikler izlenerek yapılandırılmış bir şekilde gerçekleştirilir. Terapinin başlangıcında, terapist ve danışan, danışanın yaşadığı sorunları ayrıntılı bir şekilde tartışır ve bu sorunları tanımlayarak terapinin hedeflerini belirler. İlk aşamada danışanın otomatik düşüncelerini ve bu düşüncelerin nasıl duygusal ve davranışsal tepkilere yol açtığını fark etmesi sağlanır. Bu, düşünce kayıtları tutma ve belirli olaylar karşısında ortaya çıkan düşünceleri ve hisleri yazılı olarak kaydetme yoluyla yapılır.

Sonraki aşamada, danışanın olumsuz ve çarpıtılmış düşüncelerini sorgulaması ve bu düşüncelerin mantıksız yanlarını görmesi için bilişsel yeniden yapılandırma teknikleri kullanılır. Bu süreçte, danışan alternatif ve daha işlevsel düşünceler geliştirmeye teşvik edilir. Davranışsal müdahaleler ise danışanın belirli davranış kalıplarını değiştirmeye yöneliktir. Örneğin; kaçınma davranışları yerine, danışanın zorlayıcı durumlardan kaçınmak yerine bu durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

BDT ayrıca maruz kalma terapisi gibi teknikler kullanarak, danışanın korkulan durumlardan kaçınmamasını ve bu durumlarla güvenli bir şekilde yüzleşmesini sağlar. Terapist, danışanın ilerlemesini düzenli olarak değerlendirir ve gerektiğinde terapi planını gözden geçirir. Ev ödevleri, BDT'nin önemli bir parçasıdır ve danışanın terapi seansları arasında öğrendiklerini uygulamasına yardımcı olur. BDT'nin amacı, danışanın kendi kendine yardım becerilerini geliştirerek, gelecekte karşılaşabileceği sorunlarla daha etkili bir şekilde başa çıkmasını sağlamaktır. Bu süreç, haftalık seanslar halinde ve belirli bir süre boyunca 10-20 seans arasında sürer.