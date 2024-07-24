Anksiyete terapisi nedir? Anksiyete terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

ANKSİYETE TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

Anksiyete terapisi, bireylerin kaygı düzeylerini azaltmak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla uygulanan sistematik bir süreçtir. Terapi süreci bir terapistin, danışanla ilk olarak detaylı bir değerlendirme yapmasıyla başlar. Bu değerlendirme, bireyin yaşadığı kaygının şiddetini, kaygıyı tetikleyen faktörleri ve kişinin geçmiş deneyimlerini anlamayı amaçlar. Ardından, terapist ve danışan birlikte, kişiye özgü bir tedavi planı oluşturur.

Anksiyete terapisinde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri bilişsel davranışçı terapi (BDT)dir. BDT, bireyin olumsuz düşünce kalıplarını ve davranışlarını tanımlayarak, bunları daha olumlu ve gerçekçi düşüncelerle değiştirmeyi hedefler. Örneğin; bir danışan, "Herkes beni yargılıyor" gibi düşüncelerle başa çıkmayı öğrenir ve bunun yerine "İnsanlar beni düşündüğüm kadar sık yargılamıyor" gibi daha dengeli düşünceler geliştirir.

Maruz bırakma terapisi, başka bir etkili yaklaşımdır ve danışanın kaygı duyduğu durumlardan kaçınmak yerine bu durumlarla yüzleşmesini teşvik eder. Bu süreç, kontrollü ve kademeli bir şekilde gerçekleştirilir, böylece danışan, kaygı uyandıran durumu tolere etmeyi öğrenir. Mindfulness teknikleri ise bireylerin mevcut anı kabul etmelerine ve yaşadıkları kaygıyı yargılamadan gözlemlemelerine yardımcı olur. Bu, bireyin kaygıyı daha sakin bir şekilde yönetmesine olanak tanır.

Terapi sürecinde gevşeme teknikleri ve nefes egzersizleri de önemli bir yer tutar. Bu teknikler, bireyin fizyolojik tepkilerini kontrol altına almasına ve kaygının fiziksel belirtilerini azaltmasına yardımcı olur. Örneğin, derin nefes alıp verme egzersizleri, vücuttaki stres seviyelerini düşürerek rahatlamayı sağlar. Anksiyete terapisi haftalık seanslar halinde düzenlenir ve her seans yaklaşık 50-60 dakika sürer. Terapistin geri bildirimleri ve danışanın aktif katılımı ile süreç dinamik bir şekilde ilerler. Bireysel terapilerin yanı sıra, grup terapileri ve aile terapileri de destekleyici olabilir. Grup terapilerinde, danışanlar benzer deneyimleri olan diğer kişilerle bir araya gelerek, sosyal destek alır ve kaygılarını paylaşabilirler.

Terapinin başarısı, bireyin terapistle kurduğu güven ilişkisinin yanı sıra, terapinin düzenli ve istikrarlı bir şekilde devam etmesine de bağlıdır. Terapist, danışanın ilerlemesini sürekli olarak değerlendirir ve gerektiğinde tedavi planında değişiklikler yapar. Bu süreç, bireylerin kaygılarını yönetmelerine, özgüven kazanmalarına ve daha tatmin edici bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.