Bilişim Vadisi’nde e-ticaret için imza

E-ticarette yetkinlik ve coğrafi işaret için iki proje

HABERTURK.COM

E-ticaret platformu Hepsiburada, TÜBİTAK-BİLGEM, Türk Patent ve Marka Kurumu, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayesiyle, iki projeye imza attı. Projelerin imza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ve Doğan Online ve Hepsiburada Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan’ın katılımıyla Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirildi.

TÜBİTAK-BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü’nün “E-Ticaret Yetkinlik Merkezi” ve “Coğrafi İşaretli Ürünlerin E-Ticaret Sektörü Kanalıyla Geliştirilmesi” için yapılan törende imzalar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ tarafından atıldı.

YETKİNLİK MERKEZİ KURULUYOR

E-ticaret sektörünün karşılaştığı problemlerin çözümünde kullanılacak yapay zekâ yöntemlerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapacak, Yapay Zeka Enstitüsü’nün “E-Ticaret Yetkinlik Merkezi” Hepsiburada’nın desteğiyle kuruldu. Tübitak- BİLGEM bünyesindeki Enstitü’de Hepsiburada’nın verileri KVKK doğrultusunda anonimleştirilerek, araştırmacı ve bilim insanlarının yapay zeka çalışmalarına kaynak olacak.

Törende verilen bilgiye göre bu merkezle; Türkiye’nin Yapay Zeka Stratejileri doğrultusunda, tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve girişimcilik ekosistemiyle birlikte çalışarak, faaliyetlerde bulunulacak. Ayrıca e-ticaret sektörünün karşılaştığı gerçek saha problemlerinin çözümünde kullanılacak yapay zeka yöntemleri araştırılacak ve geliştirilecek.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERE E-TİCARET DESTEĞİ

Türk Patent ve Marka Kurumu ve Hepsiburada, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde “Coğrafi İşaretli” ürünlerin e-ticaret sektörü kanalıyla geliştirilmesi için de iş birliği yaptı.

İş birliği ile geleneksel, yöresel hammaddeyle yerel niteliklere bağlı üretilen ürünlerin yasal olarak da korunmasını ifade eden “coğrafi işaretli” ürünlerin e-ticaret platformuyla desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje ile coğrafi işaretli ürünler konusunda farkındalığı artırmak ve yerel üreticilerin desteklenmesini de hedefleniyor. Bu alanda verilecek eğitimlerle hem üretici hem de tüketicinin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirici eğitimleri de kapsayan projeyle, milli zenginliklerin tanıtımı da amaçlanıyor.

“ULUSAL YAPAY ZEKA STRATEJİSİ BİZİM PUSULAMIZ”

Projelerin imza törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları söyledi:

“Türkiye’nin geleceği Bilişim Vadisi’ndeyiz. Bugün iki önemli iş birliği için bir araya geldik. Hepsiburada – TÜBİTAK iş birliği sayesinde sürekli büyüyen e-ticaret sektörünün yaşadığı sorunlara yapay zekâ yoluyla çözümler geliştireceğiz. Yapay zekada Türkiye olarak başta aktörlerden biri olabilmek için çalışıyoruz. Bu noktada Ulusal Yapay Zeka Stratejisi bizim pusulamız. Yapay Zeka Enstitüsü de bu alanda ektiğimiz tohumlardan sadece bir tanesi. Enstitümüzde özel sektör ve kamu bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştirecek. Burada geliştirilen temel teknolojiler, algoritmalar kısa sürede tüm sektörlerin kullanımına açılacak. İşte Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde kurulan E-Ticaret Yetkinlik Merkezi de e-ticarette yapay zeka çözümlerine öncülük edecek.”

Coğrafi işaretlerin her memleketin kendine özgü değerlerini temsil ettiğini belirten Varank, “Coğrafi işaretlerimizi uluslararası arenaya taşıdığımızda başarımızı katmerlemiş oluruz. AB ülkelerinde coğrafi işaretli ürünlerin pazar değeri 100 milyar Euro’lara yaklaştı. Gıda ve içecek sektörü içerisindeki payının yüzde 7’ler civarında olduğu tahmin ediliyor. İşte doğru adımlarla bizim bu piyasadan daha fazla pay elde etmemiz pekâlâ mümkün. Bu manada coğrafi işaretli ürünlerle alakalı olarak yapılan işbirliği, bu alana bir ivme kazandıracak” diye konuştu.

“DİJİTAL BAĞIMSIZLIK ÇOK ÖNEMLİ HALE GELDİ”

Yerli teknoloji şirketlerinin ve kamu kurumlarıyla yapacağı işbirliklerine ayrı bir önem atfettiklerini aktaran Doğan Online ve Hepsiburada Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan ise şöyle konuştu:

“Bugünün dünyasında “dijital bağımsızlık” kavramının çok ama çok önemli hale geldiğini görüyoruz. Sektörümüzün en büyük yerli oyuncusu olarak en önemli motivasyonumuz Türkiye’nin dijitalleşen ticaretle çok daha güçlenmesi ve küresel rekabette öne çıkması. Bu vizyonla, grup olarak kullandığımız teknolojileri yurtdışından ithal etmiyoruz. Özellikle açık kaynak ekosistemini etkin şekilde kullanarak kendi yazılım ve sistemlerimizi, kendi kaynaklarımızla kendi ülkemizde üretiyoruz.”