HABERTURK.COM

200'e yakın şirketi temsil eden Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD),yaptığı açıklamayla koronavirüs salgınının bilişim sektörüne etkisine ilişkin görüşlerini ve önerilerini paylaştı.

Dernekten yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler yer aldı:

"Ülkemiz bugüne kadar küresel çapta yaşanan pek çok krizi atlattı, bu krizi de atlatacaktır. Bilişim sektörü, içinde bulunduğunuz süreçte daha önce olduğu gibi tüm sektörlerin bir ortak buluşma alanı olarak sanayi ve ticaretin gelişiminde katalizör ve hızlandırıcı rolü oynamaktadır. Sektörümüz ürün ve çözümleriyle sağlık, eğitim ve şirket faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlamaktadır."

'YATIRIMLAR AZALIYOR'

"Günümüzün getirdiği olağanüstü çalışma koşulları açısından telekomünikasyon sektörü uzaktan bağlanma ve bireysel kesime olan hakimiyeti ile gelişme potansiyeline sahiptir. Bilgi teknolojileri sektörü ise yatırımların azalması ve hizmet ihtiyacının da yavaşlaması nedeni ile süreçten olumsuz etkilenebilecektir. Olumsuz etkilerin yaşanmaması adına tüm sektörlerde yükselen dijital dönüşüm farkındalığının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Hükümetimizin dijital dönüşüm için yaptığı çalışmaları ve ortaya koyduğu planları yakından takip etmekte, konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Haberleşme ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili kurumlar ile yakın ilişkiler içinde süreçlere katkıda bulunmaya çalışmaktayız. İçinde bulunduğumuz süreçte bilişim sektörünün ekonominin sürdürülebilirliğine sunmuş olduğu katkılar, tüm sektörlerimizin dünya çapındaki rekabetçiliği ve ülkemizin kalkınma hamlesinin başarılı olması için ‘dijital dönüşüm' çalışmalarının aksamadan devam etmesi gerektiğini ortaya koymaktadır."



'CİDDİ RİSKLER BARINDIRIYOR'

"Bilgi teknolojileri sektörü, hükümetimizin açıkladığı “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” kapsamında yer almamıştır. Özellikle tüm şirketlerimizin ve eğitim sistemimizin uzaktan çalışma ve faaliyetlerini eksiksiz sürdürme aşamasında oldukları bir dönemde sektörümüzün desteksiz kalması, salgının yarattığı ekonomik daralma etkisinin telafi edilmesinde bilişim sektörünün kritik bir rol oynayacağı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda ciddi riskler barındırmaktadır. Sektörün gelişmişlik seviyesi, bir dizi ekonomik faaliyetin online ortama taşınabilmesinde belirleyici olmaktadır. İnternet kullanımının ciddi bir sıçrama yaptığı bu dönemde bilişim sektörünün, altyapı yatırımlarına devam etmesi zaruridir. Aksi halde zaman içinde giderek daha çok faaliyet online ortama geçtikçe, bilişim altyapısı kısıtlarının ortaya çıktığı gözlemlenebilecektir. Bu nedenle bilişim sektörünün altyapı, Ar-Ge ve diğer yatırımlarının artarak yapılabilmesini temin edebilmek üzere sektörün Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketine dahil edilmesi yerinde olacaktır. Bu çerçevede telekomünikasyon sektörü ve firmalarımız için altyapısı az gelişmiş bölgelerde yatırım imkanlarına teşviklerin sağlanmasının ve özellikle uzaktan çalışma ortamlarına destek vermesi kaçınılmaz olan fiber optik altyapıda kaynakların ortak kullanımı için de şartların sağlanmasının çok faydalı olacağını düşünmekteyiz."



'FIRSATA DÖNÜŞEBİLİR'

"Bilişim sektörü tüm sektörlere hizmet etmektedir. Mevcut süreçte sektörün desteklenmesi, birçok sektöre katkı sağlayacak büyüme alanlarının oluşmasına da katkı sağlayacaktır. Bu fırsatlar ve katkılar halihazırda iş dünyasında çalışanlara uzaktan çalışma, öğrencilere uzaktan eğitim modelleri çalışma önlemleri, online alışveriş olarak kendilerini göstermektedir.

Ofis, ev, dış mekan gibi farklı ortamlardan PC, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi farklı cihazlar vasıtasıyla görüntülü görüşme, toplantı, sunum gibi birlikte çalışmayı sağlayacak altyapıların ve ekipmanların sağlanması kritik önemdedir. Dijital ortamların evlere taşınması için şirketlerin yapacağı yatırımlar, sektörün büyüme alanları olarak değerlendirilmektedir. Bilişim sektörü ürün ve çözümlerinin salgına karşı etkili kullanımı sayesinde geleceğin çalışma modeline geçiş ortalama beş yıl hızlanmış bulunmaktadır. Uzaktan çalışma sistemine geçilmesiyle kurumların siber güvenlik savunma hattı genişlemiş olacak, siber güvenlik de süreç boyunca önem kazanacak bir gelişme alanı olarak yer alacaktır."



'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YATIRIM'

"Salgının etkisinin her geçen gün artırmasıyla birlikte her sektörden birçok marka fiziksel mağazalarını kapatarak hizmetlerini online olarak vermeye başlamıştır. Bu dönüşümün de e-ticaret sektörünün 2020 büyüme rakamlarına olumlu etkide bulunacağı öngörülmektedir. Bugün yaşadığımız olağanüstü süreçte, dijitalleşmenin önemini bir kez daha görmüş olduk. Temel faaliyetlerin uzaktan sürdürülmesine imkân sağlayan teknolojileri ve bu imkanları sunan bilişim sektörü, yapacağı katkıları artırmaya kararlıdır. Bu çerçevede dijitalleşmeye yapılan yatırım Türkiye'nin ve Türk firmalarının rekabetçiliği için yapılan en etkin yatırım olacaktır."

