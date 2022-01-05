Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yayınladığı koronavirüs vaka sayıları duyusunda "Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" dedi. Vaka sayılarının 55 bine dayanmasının ardından gözler Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, yeni tedbirler alınacak mı sorusu gündeme geldi. İşte Bilim Kurulu toplantısı tarihi ve saati