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        Bilim insanlarına göre, doğum için en güvenli yaş aralığı 23-32

        Macaristan'ın Semmelweis Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptıkları araştırmada kadınların çocuk sahibi olması için en güvenli yaş aralığının 23-32 olduğunu ortaya koydu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 10:10
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        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
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        Bilim insanları, 1980 ile 2009 yılları arasında doğum yapmış 31 bin 128 kadının verilerini, anne yaşı ile bebeklerde genetik olmayan doğum anomalileri arasındaki ilişki bağlamında inceledi.

        Doğum anomalilerinin "en az görüldüğü 10 yıllık yaş aralığı"nı belirlemeye çalışan araştırmacılar, 23-32 yaş aralığının gebelik için ideal yaş aralığı olduğunu tespit etti.

        Araştırma ayrıca, annenin yaşı arttıkça bebeklerde Down sendromu, kalp hastalığı, dudak ve damak yarığı gibi durumların yaşanma ihtimalinin arttığını buldu.

        YAŞLA BERABER RİSKLER DE ARTIYOR

        Dudak ve damak yarığı görülme riski genç yaşta doğum yapan annelerin bebeklerinde yüzde 9 olarak tespit edilirken, 32 yaş üstü gebeliklerde ise bu riskin yüzde 45 oranında olduğu ifade edildi.

        Doğuştan sindirim sisteminde bozukluk riskinin, genç yaşta doğum yapan annelerin bebeklerinde 23-32 yaş aralığına göre yüzde 23 fazla, 32 yaş üstünde doğum yapan kadınların bebeklerinde ise bu oranın yüzde 15 fazla olduğu tespit edildi.

        Daha önce yapılmış araştırmalar genetik bozukluklar ile anne yaşı arasındaki ilişkiyi doğrularken, kromozomal olmayan anomaliler ile anne yaşı arasındaki ilişki üzerine çalışmaların eksikliği hissediliyor.

        Araştırmanın sonuçları "BJOG" isimli bilim dergisinde yayımlandı.

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