Bilim insanları bebek bezlerinde binlerce bilinmeyen virüs tespit etti

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Nature Microbiology dergisinde yazan uluslararası bir araştırma ekibi, bebek dışkısında 10 bin yeni virüs ortaya çıkardığını bildirdi.

Çalışmada, uzun süreli bir astım ve kronik enflamatuar hastalık araştırmasına katılan 1 yaşındaki 647 sağlıklı Danimarkalı çocuğun dışkıları incelendi. Çocukların bezlerinde birçoğu henüz tanımlanmamış olan çeşitli virüsler tespit edildi. Genel olarak araştırmacılar 248 viral aileden 10 bin viral türü ortaya çıkardı; bunlardan sadece 16'sı zaten biliniyordu.

Virüsler, çocukların dışkılarındaki bakteri türlerinden 10 kat daha fazlaydı. Bunların yüzde 90'ı insan hücreleri yerine bakterilere saldıran bakteriyofajlardı. Bu bakteriyofajlar hastalığa neden olmaz; bunun yerine bakterilerin rekabet yeteneklerini şekillendirdikleri ve bağırsak mikrobiyomu içindeki bakteri popülasyonlarını dengeledikleri düşünülüyor.

ÇOCUKLARIN BAĞIRSAKLARINDA NEDEN BU KADAR VİRÜS VAR?

Kopenhag Çocuklukta Astım Prospektif Çalışmaları'nda kıdemli bir araştırmacı ve çalışmanın ilk yazarı olan Shiraz Shah bir haber bülteninde, "Hipotezimiz, bağışıklık sistemi henüz bir yaşında sapla samanı birbirinden ayıramadığı için bağırsak virüslerinin olağanüstü yüksek bir tür zenginliğinin ortaya çıktığı ve muhtemelen yaşamın ilerleyen dönemlerinde astım ve diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunmak için gerekli olduğudur" dedi.

Araştırmacılar yeni tanımlanan viral ailelere, Amandaviridae, Benjaminviridae ve Irisviridae de dahil olmak üzere, çalışmaya katılan 232 bebeğin isimlerini verdi.

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