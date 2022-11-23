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Bileşik kesri tam sayılı kesre çevirme: Bileşik kesir nasıl tam sayıya evrilir?

Bir bütünün eş parçalarını gösteren ve a/b şeklinde gösterilebilen ifadeler matematikte kesir adı verilmektedir. Kesirler gösterilirken ortada bir kesir çizgisi ve bu çizginin üst ve altında pay ve payda bulunmaktadır. Peki, basit, bileşik ve tam kesirler olmak üzere üçe ayrılan kesirlerden biri olan bileşik kesri tam sayıya çevirme nasıl yapılır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında.

Giriş: 23.11.2022 - 01:24 | Güncelleme: ABONE OL
Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Çevirme: Bileşik Kesir Nasıl Tam Sayıya Evrilir?

Tüm öğrenim hayatı boyunca öğrenilen ve matematiğin öne çıkan konularından biri olan kesirler, öğrencilerin karşısında neredeyse her sınavda çıkmaktadır. Devamında, bileşik kesri tam sayıya çevirme örneği de bulabileceğiniz bu içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Bileşik Kesri Tam Sayıya Çevirme

Kesirler; basit kesirler, bileşik kesirler ve tam sayılı kesirler olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Payı paydasına eşit olan ya da payı paydasından büyük olan kesirlere matematikte bileşik kesir adı verilmektedir. Bileşik kesirlerle ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin en çok merak konu ise, bileşik kesri tam sayıya çevirme konusudur.

Matematikte, bileşik kesirlerin tam sayıya çevrilmesi mümkündür. Bir bileşik kesirde bu işlemi yapmak için uygulanması gereken yöntemse, bileşik kesrin payını paydasına bölmektir. Tam da bu nokta da bir kesirdeki pay, payda ve kesir çizgisinin ne olduğunu bir görselle göstermek yerinde olacaktır.

Bir bileşik kesri tam sayıya çevirmek için yukarıdaki görselde de açıkça görülen kesrin pay kısmı paydasına bölünür. Şimdi gelin bu formülün uygulanmasını örnekler üzerinden birlikte inceleyelim.

Bileşik Kesri Tam Sayıya Çevirme Örneği

  • Bir bileşik kesri tam sayılı kesre çevirmek için kesrin payı paydasına bölünür.
  • Bölme işleminin bölüm kısmı tam sayı olarak yazılır.
  • Böle işleminin kalan kısmı, pay olarak yazılır.
  • Böle işleminin bölen kısmı ise payda olarak yazılır.

Şimdi gelin yukarıda aşamalarını verdiğimiz bileşik kesri tam sayıya çevirme örneğini aşağıdaki görsel üzerinden birlikte inceleyelim.

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