Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı - Güncel haberler

        Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 00:31 Güncelleme: 31.05.2024 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyir halindeki otomobil yandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ali Mancar idaresindeki otomobil, ilçe merkezinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Sürücünün aracı durdurup inmesinin ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Çevredekilerin yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Araç yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #bilecik
        #Bilecik haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump suçlu bulundu
        Trump suçlu bulundu
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        Üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
        Üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        7 yaşındaki Yüsra'nın ölümüne soruşturma
        7 yaşındaki Yüsra'nın ölümüne soruşturma
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Habertürk Anasayfa