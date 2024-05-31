Bilecik'te seyir halindeki otomobil yandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
Ali Mancar idaresindeki otomobil, ilçe merkezinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Sürücünün aracı durdurup inmesinin ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Çevredekilerin yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Araç yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.