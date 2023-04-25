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Bilecik'te KÖYDES'in yeni üyeleri belli oldu

Bilecik'te, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi toplantı salonunda Vali Vekili Akgün Corav başkanlığında gerçekleştirilen seçimle Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin (KÖYDES) yeni üyeleri belirlendi

Giriş: 25.04.2023 - 15:27 | Güncelleme: ABONE OL
Bilecik'te KÖYDES'in yeni üyeleri seçildi
İHA

Bilecik'te, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) seçimleri gerçekleşti.

Seçim, Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi toplantı salonunda Vali Vekili Akgün Corav başkanlığında gerçekleştirildi. KÖYDES üye seçimine AK Parti'den İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ile Zeki Kayadelen, CHP'den ise Zafer Kurnaz'ı aday oldu.

46 KÖY MUHTARININ 45'İ KATILDI

Yapılan gizli oylamada 46 köy muhtarının 45'inin katıldığı seçimde İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz 31, Zeki Kayadelen 32 oy aldı. CHP'li Zafer Kurnaz 26 oy alırken, Yılmaz ve Kayadelen , KÖYDES'te il genel meclis üyelerini temsil edecek. Seçimin ardından Zeki Kayadelen, üst üste 5'inci kez KÖYDES'e seçildi.

MUHTARLARIN SEÇİMİNDE 4 ADAY YARIŞTI

Muhtarların seçiminde ise 4 aday yarıştı. Seçimde 31 oy alan Okluca Muhtarı Hüseyin Demiröz ile 25 oy olan Abbaslık Muhtarı Mustafa Çobanoğlu, KÖYDES'te muhtarları temsil edecek. Diğer adaylardan Künçeğiz Muhtarı Levent Özdemir 14, Selbükü Muhtarı Ali Ekin 11 oy aldı.

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