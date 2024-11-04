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        Haberler Gündem Güncel Bilecik'te 353 öğrenciye destek | Son dakika haberleri

        Bilecik'te 353 öğrenciye kışlık desteği

        Bilecik'te eğitim gören ihtiyaç sahibi 353 öğrenciye kışlık bot yardımı yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:49
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        Bilecik'te 353 öğrenciye destek
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        Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nca ihtiyaç sahibi olarak belirlenen toplam 353 öğrenciye kışlık bot yardımı yaptı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, öğrencilere yapılan bu destekten dolayı yönetim kuruluna teşekkür ederek, yapılan yardımların öğrencilere büyük bir katkı sağladığını ifade etti.

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        #bilecik ticaret ve sanayi odası
        #öğrenci
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