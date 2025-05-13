Bilecik'te 35 okul yenilenecek

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ildeki eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla Vali Şefik Aygöl başkanlığında, ilgili kişilerin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, kent merkezinde 11, ilçelerde 24 olmak üzere bakıma ihtiyaç duyan 35 ilkokul ve ortaokulda onarım çalışması yapılması kararlaştırıldı.

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Sürecin ihalelerinin 20 Haziran'a kadar tamamlanarak okulların yaz tatili süresince onarılması ve yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi planlanıyor.