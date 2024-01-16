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        Haberler Gündem Bilecik'te 177 sikke ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı - Güncel haberler

        Bilecik'te 177 sikke ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı

        Bilecik'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 177 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 18:21 Güncelleme: 16.01.2024 - 18:21
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        Bilecik'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda, 1 zanlı yakalandı.

        Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 177 sikke bulundu.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Sikkeler, incelenmek üzere Bilecik Müzesine teslim edilecek.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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