Bilecik'te 177 sikke ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı
Bilecik'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 177 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda, 1 zanlı yakalandı.
Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 177 sikke bulundu.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Sikkeler, incelenmek üzere Bilecik Müzesine teslim edilecek.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.