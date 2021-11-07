"Beşiktaşlı taraftar üzerime saldırdı!"

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YouTuber Bilal Hancı, dün akşam oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçına gitti. Maçı Beşiktaş tribününden izleyen Hancı, devre arasında darp edildiğini ileri sürdü.

"EFENDİ GİBİ MAÇI İZLEMEYE GİTTİM!"

Twtter hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan 32 yaşındaki sosyal medya fenomeni, şu ifadeleri kullandı:

Maçta tribündeydim, efendi gibi maçı izlemeye gittim. İlk yarı bitiminde lavaboya giderken birkaç Beşiktaşlı taraftar, tanıyıp üzerime saldırdı! Pet şişe, çakmak fırlattılar! O sırada başka tanıyıp, beni koruyan Beşiktaşlı taraftarlar çıktı. Buradan onlara teşekkürlerimi iletiyorum.

Bilal Hancı, ayrıca üstünde Trabzonspor renklerini taşıyan kıyafet ile Beşiktaş, tribünlerinden çıkarıldığı anın videosunu da paylaştı.

Ancak Hancı, daha sonra paylaşımını sosyal medya hesabından sildi.