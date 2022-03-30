"PEK YAN YANA GELEMİYORUZ"

Kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İymenli ile aşk yaşayan ve uzun süredir yan yana görünmeyen Önal, ilişkisiyle alakalı da konuştu.

Ünlü oyuncu, "Her şey yolunda, gayet iyiyiz. Bildiğiniz gibi işlerimiz farklı. O yüzden pek yan yana gelemiyoruz. Biz de çok vakit geçiremiyoruz." ifadelerini kullandı.