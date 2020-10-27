Bigadiç'te bir mahalleye karantina

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Davutlar kırsal mahallesi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bigadiç ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bigadiç ilçesine bağlı Davutlar kırsal mahallesinde bazı vatandaşların Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede hastalığın yayılımını önlemek amacıyla karantina kararı alındığı açıklandı.

Bigadiç ilçesine bağlı Davutlar kırsal mahallesinde 14 gün süresince halkın ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

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